Lobotku od prestupu delia centimetre: Ktorý duel môže byť jeho prvým v drese Neapola?

Posledné hodiny Stanislava Lobotku (25) v španielskej Celte Vigo? Taliansky klub SSC Neapol a jeho fanúšikovia sú presvedčení, že áno.

Hráč i Partenopei sú už dohodnutí na podmienkach transferu. Slovenský reprezentant by mal pod Vezuvom podpísať kontrakt do leta 2024 s ročným zárobkom 1,8 milióna eur. Zástupcovia klubov sa stretli včera.

Hľadali kompromis vo svojich predstavách. Celta Vigo urobila už predtým ústretový krok, keď znížila výstupnú klauzulu u Lobotku z 50 miliónov eur na polovicu. To je však suma, z ktorej by už nerada uberala. Neapol je pripravený zaplatiť tri milióny eur hneď za hosťovanie do konca sezóny a 17 miliónov v lete po riadnom prestupe. Kluby sa snažia nájsť dohodu na zvyšných piatich miliónoch, čo by mohlo vyriešiť stanovenie výkonnostných bonusov.

Lobotka stále útočí na historický rekord. Ak by odišiel do Neapola za viac ako 23 miliónov eur, stal by sa najdrahším slovenským futbalistom. Teraz sa pripravuje vo Vigu na zajtrajší ligový súboj proti Osasune Pamplona. K chystanému prestupu na Apeninský polostrov sa nechcel vyjadriť. Vraj až neskôr. Vnútorne je však presvedčený, že sa od Atlantiku k Tyrrhenskému moru presťahuje. Zrejme aj preto už zaradil na svoj instagram SSC Neapol k sledovaným stránkam.

Ešte pod vedením španielskeho trénera Unaia Emeryho si na defenzívneho stredopoliara brúsil zuby aj Arsenal Londýn. Neuspel ani druhý účastník Premier League. West Ham United núkal za neho viac ako Neapol, no trenčiansky rodák uprednostnil Taliansko pred Anglickom. Slovenský stredopoliar s 88-percentnou úspešnosťou presných prihrávok v tejto sezóne La Ligy dal na rady bývalej ikony SSC Hamšíka, ktorý strávil v klube dvanásť rokov.

Denník Corriere dello Sport zaradil na titulnú stranu vedľa návratu Zlatana Ibrahimoviča do AC Miláno aj fotografiu Lobotku s možnosťou jeho príchodu pod Vezuv. Noviny Gazzetta dello Sport zasa upozorňovali, že súhlas Celty Vigo s obchodom sa považuje za samozrejmosť. Neapol a najmä jeho nový tréner Gennaro Gattuso tlačia na prestup Lobotku. V prípade dohody pondelkový ligový šláger proti Interu Miláno nestihne, no nasledujúci prestížny duel s Laziom na Olympijskom štadióne v Ríme by mohol byť jeho premiérovým v bledomodrom drese.

Aj tieto hviezdy čakajú Stana pod Vezuvom

Meno hráča Post Trhová hodnota

Kalidou Koulibaly (28) Obranca 75 miliónov €

Pilier neapolskej defenzívy. Pod Vezuv prišiel v júli 2014 z belgického Genku za 7,7 milióna eur. Dnes je jeho hodnota 10-násobne vyššia. Skúsený senegalský reprezentant je považovaný za jedného z najkompletnejších obrancov sveta. Vďaka svojim schopnostiam, hernému štýlu a vysokej postave ho fanúšikovia prezývajú K2.

Lorenzo Insigne (28) Stredopoliar 60 miliónov €

Jeden z najskúsenejších a služobne najstarších hráčov Neapola. Po odchode Mareka Hamšíka prevzal kapitánsku pásku. Univerzál v stredovej formácii s priamočiarym ťahom na bránku. Vďaka nízkemu ťažisku je extrémne rýchly a technicky skvele vybavený. Bývalý macedónsky spoluhráč Goran Pandev ho nazval talianskym Messim.

Arkadiusz Milik (25) Útočník 40 miliónov €

Po ročnom pôsobení v Ajaxe Amsterdam, za ktorý nasúkal 21 gólov, investoval Neapol do jeho kúpy 35 miliónov eur. Dve vážne zranenia kolena v priebehu jedného roka výrazne pribrzdili jeho hráčsky potenciál. Je fyzicky silný, pohyblivý, vyniká v hre hlavou. Aj vďaka tomu ho prirovnávajú ku krajanovi Robertovi Lewandowskému.