Herec Dárius Koči prežíva úspešné obdobie: Rozbieha vlastný biznis

Herec Dárius Koči (27), ktorý predvlani vyhral šou Tvoja tvár znie povedome, prežíva mimoriadne úspešné obdobie. Okrem toho, že momentálne hviezdi v muzikálovej rozprávke Snehová kráľovná, sa tiež snaží splniť si svoj dlhoročný sen.

Keďže sa už roky venuje divadlu a spevu, odhodlal sa s kamarátom a kolegom Vladislavom Plevčíkom (27) vrhnúť sa do vlastného projektu.

Koči v roku 2018 vytrel všetkým zrak, keď sa stal kráľom štvrtej série populárnej šou Tvoja tvár znie povedome. Vtedy si získal obrovskú základňu fanúšikov a zaujímavé pracovné ponuky sa mu začali hrnúť jedna radosť. Jednou z nich bola aj hlavná úloha v muzikáli Snehová kráľovná.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Keďže sa mu na divadelnom poli dlhodobo darí a vo svojej práci sa našiel, najnovšie sa rozhodol rozbehnúť konečne aj niečo vlastné. ,,Niečo chystám, a je to v rámci spevu. Chcem trošku potiahnuť to, čo som študoval a čo ma veľmi baví,“ prezradil Novému Času Dárius. Toho k splneniu jeho veľkého sna mierne nasmerovala aj jeho sestra, ktorá chodila na operný spev. „Spievali sme spolu už od detstva. Takže teraz chystám niečo také a uvidíme, ako to dopadne,“ dodal skromne umelec, ktorý patrí medzi hviezdy Divadla Nová scéna.