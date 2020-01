Prvý let mu šťastie neprinieslo: Muž dostal mastnú pokutu po tom, čo vyviedol pred odletom

Muž z Číny, ktorý letel prvý raz v živote, dostal pokutu za to, že vhodil do motora lietadla mince "pre šťastie".

Lu Čchao musí teraz nízkonákladovým aerolinkám Lucky Air zaplatiť kompenzácie vo výške 15 400 eur.



Kuriózny prípad sa stal vo februári minulého roku na letisku An-čching Tchien-ču-šan na východe Číny. Vnútroštátny let zrušili po tom, čo pracovníci letiska našli dve jednojüanové mince v blízkosti jedného z motorov. Dvadsaťosemročný Lu sa následne priznal, že ich tam vhodil.



Muž sa v júli postavil pred súd, kde argumentoval, že letecká spoločnosť nevarovala pasažierov, aby nehádzali mince do lietadla. So svojím zdôvodnením však neuspel.



Nie je to pritom prvý prípad, keď poverčivých pasažierov pristihli pri takomto čine. Naposledy v roku 2017 tak spravila 80-ročná Číňanka na letisku v Šanghaji, keď sa "modlila za bezpečnosť" letu.