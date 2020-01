Cez víkend nás potrápia snehové jazyky, záveje a to nie je všetko: SHMÚ vydal výstrahy

Cez víkend hrozia snehové jazyky a záveje ako aj výskyt vetra na horách.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja od soboty 4. januára od 18:00 do nedele do 18:00. „Ojedinele sa očakáva tvorba snehových jazykov, ktorá predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňujú meteorológovia.

Pre tieto tri kraje vydal tiež SHMÚ výstrahu 1. stupňa aj pred vetrom na horách. Platiť bude od soboty od 16:00 do nedele do 16:00. V polohách približne nad 1500 metrov sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 - 135 km/h. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ uvádza SHMÚ.