Mladík chcel vyzerať ako kulturisti z Instagramu: Pri pohľade na neho zmeraviete

Brandon Pickup (22) chcel byť silný a nabrať svalovú hmotu. Rozhodol sa, že skúsi Instagram, kde hľadal inšpiráciu. Spočiatku to však nevyzeralo ako dobrý nápad.

Jeho strava totiž spočívala zo steakov, hamburgerov a vyprážaných raňajok, až mu jedného dňa ručička na váhe ukázala neuveriteľných 146 kilogramov. Ako uvádza portál Metro, napriek tomu, že dokázal zdvihnúť vysoké váhy, mal problém pozrieť sa na svoj odraz v zrkadle.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Brandon sa na Instagrame dočítal o najsilnejšom mužovi na svete Edwardovi Hallovi, ktorý prijímal 12 500 kalórií denne. 22-ročný mladík chcel dosiahnuť rovnaký úspech, a tak denne prijímal 8 000 až 10 000 kalórií za deň.

V bežný deň zjedol na raňajky 8 plátkov slaniny, 4 toasty, 4 vajíčka a proteínový nápoj. Ako desiatu si doprial muffiny, koláče a trhané hovädzie mäso. Jeho obed pozostával zo 4 hamburgerov a pol litra mlieka. Na večeru ho nohy zaviedli do reštaurácie, kde si dal poriadny kus mäsa alebo nejaké vyprážané jedlo a ako dezert si doprial cheesecake.

Svoj štýl stravovania zmenil po tom, ako jeho otec Jason (48) utrpel mozgovú príhodu a liečil sa na otravu krvi. Teraz, po 18 mesiacoch je Brandon z anglického mesta Wakefield osobným trénerom.

„Bol som zažratý do toho, aby som sa stal silným. Inšpiroval ma Eddie Hall a kulturisti, ktorých som sledoval na internete. Chcel som byť taký silný, ako som len mohol, a nestaral som sa o to, aké účinky to bude mať na moje telo. Mojím cieľom bolo zjesť toľko, koľko som fyzicky dokázal bez ohľadu na to, ako veľmi som priberal,“ povedal Brandon. Všetko to jedlo ho zvyčajne tak unavilo, že si musel ísť oddýchnuť.

Do minulého leta sa mu podarilo schudnúť všetku váhu, ktorú nabral jeho kulturistickým jedálničkom. Teraz má pôsobivú postavu, športuje a pracuje ako osobný tréner. „Teraz sa zobudím a pozerám sa na seba v zrkadle s úsmevom na tvári. Vidím výsledky všetkého, na čom som pracoval, odkedy som bol mladý. Toto je presne to, čo som vždy chcel, a som na seba hrdý,“ dodal Brandon.