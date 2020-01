Katastrofické požiare v Austrálii desia aj za hranicami: Smutné zábery z Nového Zélandu

Dym z obrovských požiarov, ktoré v uplynulých týždňoch trápia Austráliu, už prekonal aj dvetisíc kilometrov naprieč Tasmanovým morom a dorazil na Nový Zéland.

Zhrození obyvatelia Južného ostrova, väčšieho z dvoch hlavných novozélandských ostrovov, zverejňujú na sociálnych sieťach fotografie, na ktorých vidno hustú tmavožltú hmlu, ktorá všetko zahaľuje. Sťažujú sa aj na to, že aj na takúto obrovskú vzdialenosť zreteľne cítia vôňu spáleného dreva.

#Wanaka in southern #NewZealand disappearing into a smoky soup from the #bushfires nearly 2,000 km away in Australia. pic.twitter.com/dysmTz7meQ — MikePole (@Mike__Pole) 31. decembra 2019

Smoke from #ausfires blankets Wanaka in #NewZealand #auspol pic.twitter.com/ydycuUg5fp — Clarrie (@ChezClarrie) 31. decembra 2019

"Nikdy som nevidel nič podobné, ako je táto hmla," povedal vo štvrtok pre britskú BBC Arthur McBride, šéf cestovnej agentúry Alpine Guides, ktorá vozí turistov najmä na novozélandské ľadovce. Od 31. decembra podľa neho turisti už ani na ľadovcoch nevidia tradičný obrázok - biely sneh a modrú oblohu, ale namiesto toho len hustú žltú až hnedú hmlu, ktorá všetko zahaľuje. "A tá vôňa spáleného dreva je všadeprítomná," hovorí McBride. Žltá a hnedá farba navyše na novozélandskom Južnom ostrove nezamorila len vzduch, ale napríklad na svetoznámom Ľadovci Františka Jozefa už prach z austrálskych požiarov zafarbil nažlto a nahnedo aj sneh.

This timelapse was shot from Portobello NZ between 10:48am and 12:27pm today. it shows the impact that smoke from the Australian fires (more than 2000km away across the Tasman Sea) had on our light levels which were extraordinary. #weather #bushfiresAustralia #NewZealand pic.twitter.com/aI9C4aQe87 — Ian Griffin (@iangriffin) 1. januára 2020

Two hours after sunrise, in Dunedin New Zealand. Haze from Australian bushfires. Happy New Year, all!!#AustraliaBurns #2020 #NewZealand #NYE2020 pic.twitter.com/581asfSsun — Michelle (@MMoffski) 31. decembra 2019

V samotnej Austrálii medzičasom silnie hnev verejnosti voči premiérovi Scottovi Morrisonovi. Aj mnohé austrálske médiá sa zhodujú v tom, že odpoveď austrálskej vlády na obrovské požiare, ktoré si vyžiadali už najmenej osemnásť obetí, je veľmi nenáležitá, nedostatočná, a vyjadrenia samotného Morrisona k tejto téme necitlivé. Premiér argumentuje, že vláda robí pre zvládnutie požiarov všetko, čo je potrebné, a tvrdohlavo odmieta, že by vysoko nadpriemerné teploty, ktoré prispeli k rýchlemu šíreniu požiarov, mohli mať niečo spoločné s klimatickými zmenami, ktorými sa jeho vláda odmieta zaoberať. Morrison si navyše počas tejto celonárodnej tragédie zobral dovolenku, odišiel na Havajské ostrovy, a až po tlaku zo strany austrálskych médií sa vrátil a navštívil najviac postihnuté oblasti. Ako píše BBC, Austrálčania v oblastiach zasiahnutých požiarom ho nevítali s nadšením.

Hlavný spor medzi austrálskou vládou a opozíciou sa vedie o to, či by vláda vo svetle ničivých požiarov nemala predsa len začať bojovať proti klimatickým zmenám, čo Morrison vytrvalo odmieta. Austrálsky premiér dal už veľakrát najavo, že nemieni zasahovať do štruktúry austrálskeho priemyslu a snaha iných krajín posúvať sa k bezuhlíkovej ekonomike je mu cudzia. "Je jedna vec, ku ktorej sa nezaviažeme, a to sú nezodpovedné, pracovné miesta likvidujúce a ekonomiku poškodzujúce ciele, o ktorých sa hovorí," vyhlásil ešte krátko pred Vianocami Morrison.