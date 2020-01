Komárno má ako prvé MHD zdarma: Rodina ušetrí s novinkou aj na dovolenku

Už žiadne starosti s lístkami! V Komárne vo štvrtok spustili prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) pre všetkých bezplatne. Mesto chce týmto počinom znížiť počet áut na cestách.

Ľudia si novinku veľmi pochvaľujú. Nový Čas vypočítal, že pri cene 43 centov za cestovný lístok na osobu môže štvorčlenná rodina ušetriť ročne až 825,60 €. Nárast cestujúcich očakávajú po zimných prázdninách, keď sa začne vyučovanie v školách. „Chceme prilákať viac ľudí, aby cestovali MHD. Dúfame, že sa vďaka tomu zníži počet áut na cestách. Ľudia ušetria nielen na cestovnom, ale ak by išli autom a prerátali si cenu pohonných hmôt a parkovného, tak to sú už oveľa vyššie sumy,“ prezradil primátor Komárna Béla Keszegh a jedným dychom pokračoval:

„Ak niekto chodí do práce dvakrát denne, tak mesačne ušetrí takmer 18 € na osobu. Ak je rodina početnejšia, tá suma už nie je zanedbateľná.“ Dodal, že MHD bola pre nich z roka na rok stratovejšia. „V roku 2018 sme mali výdavky na dopravu až 269-tisíc € a zavedením bezplatnej sa zvýšia náklady len o 40-tisíc € ročne,“ vysvetlil. Peniaze na prelomový počin našli v rozpočte. Momentálne jazdia v Komárne 4 linky, z ktorých jednu plánujú zrušiť, lebo nie je využitá. „Sme však ochotní zriadiť nové, ak to bude potrebné,“ ozrejmil prvý muž Komárna.

Cestujúci sú nadšení

Prvé jazdy zadarmo si s cestujúcimi vyskúšal aj primátor. Autobusy boli síce poloprázdne, väčšina ľudí však podľa neho čerpá počas školských prázdnin dovolenky. Jazdu grátis si pochvaľovala Eva (56), ktorá cestuje do práce a z práce dva razy denne. „Je to super. Páči sa mi aj to, že bezplatná doprava nie je len pre obyvateľov mesta, ale pre všetkých, môžu ju využiť aj turisti,“ netajila spokojnosť. Aj mamička Kristína (25) bude odteraz jazdiť častejšie. „S kočíkom sa pohodlne odveziem a ešte k tomu zadarmo, páči sa mi to,“ netajila spokojná žena.

Jazdí 7x týždenne po 2 jazdy denne

Mesačne ušetrí: 24,80 €

- ročne ušetrí: 288, 96 €

Jazdí 5x týždenne po 2 jazdy denne.

Mesačne ušetrí: 17,20 €

-Ročne ušetrí: 206,40 €

Rodina ušetrí aj na dovolenku Otvoriť galériu Primátor Komárna Béla Keszegh. Zdroj: Michaela Farkašová