Nová rakúska vláda predstavila svoj program: Prioritou ochrana klímy a znižovanie daní

Ambiciózne plány na ochranu klímy, balík pre transparentnosť a znižovanie daní z príjmu sú dôležitými súčasťami programu novej koaličnej vlády Rakúska, ktorú tvoria konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) bývalého kancelára Sebastiana Kurza a strana Zelených pod vedením Wernera Koglera.

Hlavné body 300-stranového volebného programu predstavili obaja lídri sto dní po parlamentných voľbách na štvrtkovej tlačovej konferencii lídri vo Viedni, informovala rakúska televízia ORF.

Jedným z cieľov novej vlády je, aby Rakúsko dosiahlo klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2040. Rakúsko by tak o desať rokov predbehlo Nemecko aj Európsku úniu. Do roku 2030 by sa malo 100 percent elektrickej energie vyrábať z obnoviteľných zdrojov. Očakáva sa znižovanie cien lístkov v železničnej doprave a, naopak, zdražovanie leteniek.

Nová vláda plánuje pripraviť aj protikorupčný balík, "najväčší balík pre transparentnosť pre Rakúsko posledných desaťročí", uviedol na tlačovej konferencii Kogler.

Dane z príjmu pre ľudí s nízkym príjmom sa majú znížiť z 25 na 20 percent a zvýšený má byť aj finančný bonus pre rodiny.

Kurz naďalej požaduje prísnejšiu ochranu vonkajších hraníc. Pri spornej téme migrácie sa obe strany dohodli na novej stratégii. Jej cieľom je jasné rozlišovanie medzi azylom a pracovnou migráciou. Prístup na pracovný trh pre osoby migrujúce za prácou by sa mal zjednodušiť. Občania tretích krajín, ktorým bola odobraná azylová ochrana, majú byť z Rakúska dôsledne vyhosťovaní.

Kurz avizoval sprísnenie zákonov v oblasti boja proti politickému islamu a náboženskému extrémizmu. Na školách bude platiť zákaz nosenia hidžábu pre dievčatá do 14 rokov.

Vládny program musí ešte v sobotu schváliť zjazd Zelených. V sobotu sa ním budú zaoberať predsedníctva ľudovcov a Zelených.

Septembrové voľby vyhrala ÖVP so ziskom 37,46 percenta hlasov. Zelení, ktorých podporilo rekordných 14 percent voličov, skončili na štvrtom mieste.