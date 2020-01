Silvester abstinujúcej Dominiky Gottovej: Plní sľub, ktorý dala slávnemu otcovi?

Vzala si sľub otcovi k srdcu? Najstaršia dcéra českého speváka Karla Gotta († 80) Dominika (46) hudobnému velikánovi krátko pred jeho vlaňajšou smrťou sľúbila, že v boji so záľubou v alkohole vyhľadá pomoc odborníkov. Na Silvestra sa preto poháriku vyhýbala, ako len mohla.

Posledný deň uplynulého roka venovala Gottová najmä pracovnému nasadeniu. Ráno išla do práce tak ako každý iný deň, ktorý teraz trávi v rodnom Česku.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Na Silvestra som bola do večera v bare, kde pracujem,“ povedala denníku Blesk Dominika. „Príchod roku 2020 som oslávila so svojimi kamarátmi, u ktorých bývam. Majú úžasného psíka Amíka, ktorý bol s nami,“ dodala blondína, ktorá alkoholu aj napriek veľkej snahe predsa len neušla. ,,Pohár šampanského som si na prípitok dala, ale inak som alkohol nepila,“ hrdo vyhlásila Dominika, ktorej pevná vôľa by zosnulého otca Karla Gotta určite potešila.