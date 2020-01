Rok 2020 bude olympijský: Kto poteší Slovensko v Tokiu?

Už len 204 dní chýba do štartu najväčšej športovej udalosti roku 2020 – letných olympijských hier v Tokiu, ktoré by sa mali do histórie zapísať ako „najteplejšia“ olympiáda. Od 24. júla do 9. augusta budú v japonskej metropole o cenné kovy bojovať aj najlepší slovenskí športovci.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Medailové ambície majú vodní slalomári a rýchlostní kanoisti, chodec Matej Tóth, zástupcovia streleckého športu. Kto poteší Slovensko v novom roku tak, ako v tom skončenom lyžiarska kométa Petra Vlhová (24)? Ďalším veľkým sviatkom budú futbalové ME, ktoré budú mať v tomto roku na počesť 60. výročia kontinentálnych šampionátov megapodobu. Uskutočnia sa v dňoch 12. júna až 12. júla v trinástich mestách dvanástich európskych krajín. Dvanástich preto, lebo len zo Spojeného kráľovstva boli vybrané dve dejiská: Glasgow a Londýn, ktorý bude hostiť finále. Ako bude do tohto podujatia zainteresované Slovensko, to sa ukáže 26. marca. V tento deň sa totiž hrá na Národnom futbalovom štadióne barážový súboj Slovensko – Írsko. Slovákov čaká sťahovanie do Ostravy: Náročná výzva proti rozbehnutej Kanade Príťažlivá je aj cyklistická ponuka. Veď kúsok od slovenských hraníc bude pretekať náš najlepší cyklista a najslávnejší športovec Peter Sagan! Organizátori 103. ročníka Giro d‘Italia naplánovali štart svojho podujatia na 9. mája do Budapešti a jedna z etáp sa pôjde naozaj takmer na Slovensku. „Tourminátor“ však bude tento rok súťažiť aj vo svojej vlasti. Peter prisľúbil účasť na tradičnom podujatí Okolo Slovenska, ktoré je v kalendári v druhej polovici septembra. V iných dňoch roka bude držať palce na MS biatlonistkám, hokejistom, atlétom atď., od ktorých slovenskí fanúšikovia očakávajú výsledky na medailovej úrovni. Štyri medaily v dvoch športoch Uznávaný web Gracenote Sports, ktorý sa venuje predpovediam športových výsledkov na vrcholných podujatiach, Slovensko medzi najlepšie krajiny ani nezaradil. Ale portál olympicmedalspre­diction.com tvrdí, že slovenskí športovci získajú v japonskej metropole štyri cenné kovy v dvoch rôznych športoch. V streľbe by mala Zuzana Rehák-Štefečeková vybojovať zlato v trape aj v tímovom trape po boku Erika Vargu, ktorý podľa týchto predpovedí získa aj striebro v individuálnom trape. Medailu rovnakej hodnoty prisúdili taktiež Matejovi Tóthovi v chôdzi na 50 km. V medailovej bilancii krajín bude podľa olympicmedalspre­dictions.com Slovensko vo štvrtej desiatke. Pre zaujímavosť dodajme, že v Riu de Janeiro pred štyrmi romi získala slovenská výprava štyri cenné kovy s bilanciou 2–2–0. Zlato si odniesli Matej Tóth (chôdza na 50 km) a Ladislav a Peter Škantárovci (vodný slalom, C2). Striebro pribudlo do zbierky Matejovi Beňušovi (vodný slalom, C1) a štvorkajaku rýchlostných kanoistov v zložení Erik Vlček, Juraj Tarr, Denis Myšák a Tibor Linka. Slovenská bilancia v ére samostatnosti na letných edíciách olympijských hier je 28 medailí, z toho 9 zlatých,12 strieborných a 7 bronzových. Hamšík takmer nahý na Donovaloch: V jednej ruke víno a potom... Neuveríte! Termíny na zapamätanie: 5. – 17. január: Rely Dakar 2020 - Saudská Arábia 25. január: hokej – Zápas hviezd NHL – St. Louis 7. – 8. február: tenis - Fed Cup Slovensko - V. Británia 13. – 23. feburár: biatlon – MS v Anterselve 6. – 7. marec: tenis – Davis Cup Slovensko – Česko 13. – 15. marec: atletika: – halové MS v Nan-ťingu (Čína) 26. marec: baráž o ME vo futbale: Slovensko – Írsko 14. – 19. apríl: tenis – finálový turnaj Fed Cupu v Budapešti 8. – 24. máj: hokej – MS vo Švajčiarsku 9. máj: cyklistika – štart Giro d‘Italia v Budapešti 30. máj: futbal – finále Ligy majstrov v Istanbule 12. jún – 12. júl: futbale – ME vo futbale 27. jún – 19. júl: cyklistika: Tour de France 24. júla – 9. augusta: Letná olympiáda v Tokiu 25. august – 6. september: Letná paralympiáda v Tokiu 16. – 19. september: Okolo Slovenska