V roku 2019 padol rekord: Toto sa na krajnom východe Slovenska ešte nestalo

Rok 2019 bol na krajnom východe Slovenska najteplejší v histórii.

V Kamenici nad Cirochou namerali meteorológovia priemernú ročnú teplotu až 11 stupňov C. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Uplynulý rok bol veľmi až extrémne teplý na celom území. "Priemerná ročná teplota dosiahla v polohách do 300 metrov nad morom väčšinou desať až 12 stupňov Celzia, ojedinele bolo aj teplejšie," priblížili odborníci. V dolinách a kotlinách s nadmorskou výškou 700 až 800 m bola priemerná ročná teplota zväčša na úrovni sedem až osem stupňov C.

Mesiace jún, november a december sa zapísali ako tie, počas ktorých boli teploty výrazne vyššie od normálu. "Teplotne nadnormálne boli väčšinou aj zvyšné mesiace roka," dodali meteorológovia. Naopak, v máji boli teploty nižšie ako zvyčajne, výraznejšie odchýlky od normálu však dosiahli iba na západe krajiny.

Absolútne najvyššiu teplotu roku 2019 v SR namerali prvého júla v Kuchyni na Záhorí, zaznamenali tam 37,6 stupňa C. Najnižšiu teplotu pozorovali meteorológovia v Oravskej Lesnej, kde bolo 23. januára mínus 26 stupňov C. V Hurbanove dosiahla priemerná ročná teplota rovnakú hodnotu ako v roku 2018, 12,42 stupňa C. "Táto hodnota je pre Hurbanovo rekordne vysoká za celú históriu meraní," upozornil SHMÚ. Veľmi teplý, ale nie rekordný rok bol aj v Oravskej Lesnej a Rimavskej Sobote. Ešte vyššie teploty tam namerali v roku 2014.