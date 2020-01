Andrej Danko si opäť kopol do premiéra: Drsný odkaz Pellegrinimu

Koaličná rada je nevyhnutnosť pre fungovanie štátu. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko s tým, že bez nej nemôže fungovať premiér.

Ten by mal podľa jeho slov počúvať predsedu svojej strany. Danko tiež v rozhovore pre TASR skonštatoval, že v uplynulom roku fungovali rokovania koaličnej rady veľmi ťažko, a to pre nejednotnosť poslaneckého klubu Mosta-Híd a pre konflikt v Smere-SD medzi jeho predsedom Robertom Ficom a premiérom Petrom Pellegrinim. "Koaličná rada je nutnosť pre fungovanie štátu, hádam si nemyslíte, že ja som si vybojoval svojich 8,6 percenta a ja ich niekomu dám, aby tu bol za kráľa. A ja sa budem pozerať, ako tu niekto zase vládne, alebo si robí, čo chce. Na to je koaličná rada, aby sa prenášala zodpovednosť aj menšej politickej strane," vysvetlil Danko.

Okrem toho vidí potrebu koaličnej rady aj pri schvaľovaní vládnych zákonov. Bez dohody v koalícii by podľa neho padla vláda. Podotkol, že koaličná rada dáva komfort predsedovi vlády, ktorý bez nej fungovať nemôže. Vyhlásil, že premiér má len takú dôveru, akú mu koaličná rada dá. "Premiér je závislý od 76 koaličných poslancov. Ak nie sú, premiér končí. ... Premiér musel prísť sem, medzi nás troch, a požiadať o dôveru. Keby mu ju ktokoľvek z nás nedal, tak premiérom nie je," povedal s tým, že on nemusel žiadať právomoci od premiéra, pretože ich získal vo voľbách.

V súvislosti s koaličnou radou skonštatoval, že v uplynulom roku fungovali rokovania veľmi ťažko. "Na jednej strane som tu mal (Bélu-pozn. TASR) Bugára, ktorý už nemal jednotný poslanecký klub a teda vždy podľa situácie, ako sa mu hodilo, povedal, koľko poslancov má a koľko nemá. Na druhej strane tu bol Robo Fico, ktorý povedal jedno a o chvíľu predseda vlády robil iné, či to bola stratifikácia, či to bolo 50-dňové moratórium," priblížil šéf parlamentu.

Problém vidí v tom, že nevedel, s kým zo Smeru-SD sa má rozprávať. "Toto nie je o vzťahoch, toto je tvrdá koaličná hra. Danko, Fico, Bugár. Ja potrebujem v koalícii vedieť, že ty máš 48 poslancov, ty máš koľko? Vie nám zákon prejsť? Môže Pellegrini fungovať?" skonštatoval.

Poukázal na to, že v septembri Smer-SD riešil svoje vnútorné vzťahy aj v súvislosti s kandidátkou, a to sa prenášalo aj na koaličnú dohodu. Tvrdí, že problém nastal, keď Fico niečo hovoril a premiér konal inak. "Premiér by mal poslúchať svojho predsedu strany. Jeho si vybral Fico a Smer-SD," zdôraznil. Vzhľadom na situáciu je podľa svojich slov prekvapený, že sa im v septembri podarilo presadiť 90 percent vecí. Priznal, že situáciu sa snažil politicky využiť, aby v pléne prechádzali zákony SNS. "Nechal som ich hádať sa, popri tom som navrhoval zákony, o ktorých všetci hovorili, že nemôžu prejsť a na konci dňa prešli," dodal.