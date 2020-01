Rodeo Dallasu pod holým nebom: Sekera si na prvý gól počkal na Winter Classic

Hokejisti Dallasu zvíťazili nad hráčmi Nashvillu 4:2 v tradičnom novoročnom súboji pod holým nebom v rámci regulárnej sezóny severoamerickej profiligy NHL.

Ďalšia časť prestížnej série Winter Classic sa hrala na štadióne Cotton Bowl v Dallase pred úctyhodnou návštevou 85 630 divákov a do streleckej listiny sa zapísal aj slovenský hokejista. Obranca Dallasu Andrej Sekera skóroval v 47. min, keď bekhendom dotlačil puk za chrbát brankára Nashvillu Pekka Rinneho. Skúsený slovenský reprezentant zvýšil vedenie domácich na 4:2 a a ako sa neskôr ukázalo, bol to aj konečný výsledok ostro sledovaného duelu. Tridsaťtriročný rodák z Bojníc si otvoril strelecký účet v tejto sezóne, celkovo v 37 zápasoch nazbieral 6 bodov (1+5). Sekera odohral 17:28 min s bilanciou 1 gól, 2 strely, 2 "hity", 2 zablokované strely, 1 plusový bod.

Nashville viedol po prvej tretine 2:0 po presilovkových góloch Matta Duchena a Danteho Fabbra. V 39. min Blake Comeau strelil kontaktný gól na 1:2 z pohľadu Dallasu. Gólová smršť domácich prišla až v úvode tretej tretiny. Mattias Janmark už po 58 sekundách v presilovke vyrovnal na 2:2 a v 46. min Alexander Radulov nechytateľnou "bombou" opäť v početnej výhode poslal Stars do vedenia. Na konečných 4:2 pečatil o minútu a pol neskôr už spomenutý Sekera po "prikopnutí" puku českým útočníkom Radkom Faksom.

Dallas zdolal Nashville po druhý raz v tejto sezóne. Prvýkrát sa mu to podarilo v polovici decembra, keď u súpera zvíťazil 4:1. Oba tieto tímy sa v prestížnej sérii zápasov pod holým nebom predstavili po prvý raz a rozšírili počet mužstiev, ktoré sa prezentovali v týchto dueloch na 25. Na svoju premiéru v edícii Winter Classic čakajú už len hokejisti Arizony, Caroliny, Columbusu, Floridy, Tampy Bay a Vegas.

Výsledkový sumár NHL - utorok:

Dallas - Nashville 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

