Opozícia sa baví na Babišovom prejave: Vzdušné zámky, ružové okuliare a návrat do 80. rokov

O vzdušných zámkoch a ružových okuliaroch hovoria opoziční politici v reakcii novoročný prejav premiéra Andreja Babiša (ANO). Forma aj obsah bola návratom do 80. rokov, všetci sa majú dobre vďaka vláde a premiérovi, podotkol predseda ODS Petr Fiala.

Vláda chce v budúcnosti investovať podobne ako doteraz hlavne do ľudí, povedal v prejave Babiš. Za kľúčový označil nový stavebný zákon, vyzdvihol budúce prínosy digitalizácie aj dôležitosť práce na kybernetickej bezpečnosti. Česko podľa premiéra prežíva jedno z najúspešnejších a najšťastnejších období svojej novodobej histórie a sebavedome sa prezentuje aj v zahraničných vzťahoch.

"Žijeme skutočne v šťastnej dobe a na skvelom mieste, ale je všetko tak, ako to opisuje premiér? Odporúčal by som tie ružové okuliare zložiť!" uviedol na twitteri predseda ľudovcov Marek Výborný. Bývalý šéf TOP 09 Jiří Pospíšil na rovnakej sociálnej sieti upozornil na to, že po šiestich rokoch vo vláde Babiš stále narieka nad tým, čo všetko v Česku chýba. "Neprizná pri tom občanom, že nielen (ne)výstavba diaľnic potvrdzuje, že jeho sľuby zostávajú len v podobe vzdušných zámkov. Takto sa nedá riadiť ani firma, ani štát," dodal.

Predstavu, ktorú Babiš v prejave spomenul, že by ako Harry Potter premenil čarovnou paličkou v skutočnosť vládny investičný plán a Česko by sa okamžite stalo druhým Švajčiarskom, komentuje na twitteri predseda hnutia STAN Vít Rakúšan. "To sa mu ale ťažko splní. Jeho by Múdry klobúk bez mihnutia oka poslal do Slizolinu," uviedol k Babišovej vízii s odkazom na sériu kníh o čarodejníckom učňovi. Šéf ODS Fiala mal pri Babišovom prejave na chvíľu pocit návratu do 80. rokov minulého storočia, formou i obsahom, uviedol na twitteri. "Najlepšie plány, plnenie na stovky percent a všetci sa majú dobre vďaka vláde a premiérovi. Len to ešte všetci nechápu," doplnil s poukázaním na prejavy komunistických funkcionárov z doby pred revolúciou v roku 1989.

Z prejavu komunistického predrevolučného premiéra Lubomíra Štrougala parodicky citovala predsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Priemyselná výroba tento rok prekročí minuloročnú úroveň približne o sedem percent, čo znamená, že jej prírastok bude zhruba o jedno percento vyššie, než stanovil plán. Výsledky dosahujeme aj v stavebníctve. Plán bytovej výstavby na tento rok - 102 000 bytov - bude prekročený," napísala na twitteri.