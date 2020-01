Marocký utečenec sa zrútil zo skaly v Slovinsku, 20-metrový pád neprežil

Marocký utečenec sa v stredu zrútil zo skaly v Slovinsku, odkiaľ chcel prejsť do Talianska. Napriek zásahu záchranárov muž zranenia spôsobené 20-metrovým pádom neprežil.

Podľa talianskej polície sa počet ľudí zadržaných na taliansko-slovinskej hranici a tých, čo sa po jej prechode prihlásia úradom, zdvojnásobil za posledný rok na zhruba 5 300 osôb. Maročan sa hranicu pokúšal prekonať so svojou ženou a ďalšími spoločníkmi. Zrútil sa zo skalnatej steny pri zrúcanine Socerb ležiacej pri rovnomennej slovinskej obci, v tesnej blízkosti hranice s Talianskom.

Pred dvoma týždňami sa po prechode tejto hranice utopil 32-ročný Pakistanec v rieke Soča (ktorú Taliani nazývajú Izonso) medzi obcami Gradisca a Sagrado. Podľa policajnej stanice v neďalekom talianskom meste Terst počet ľudí bez patričných dokumentov, ktorí sú pri prechode hranice zadržaní, a tých, čo sa neskôr prihlásia úradom, sa za posledných 12 mesiacov zdvojnásobil. Na hraniciach polícia v roku 2019 zadržala okolo 4 000 ľudí, ďalších 1 300 sa ich prihlásilo talianskym úradom a požiadalo o ochranu.

Do Terstu smerujú hlavne Pakistanci (60 percent), Afganci, Iračania, Sýrčania a Bangladéšania. Slovinsko v júli posilnilo ostrahu 199 kilometrov dlhej hranice s Talianskom niekoľkými desiatkami vojakov. Ostrahu hranice majú v Slovinsku zvyčajne na starosti policajti. Na niekoľkých miestach už dnes stojí hraničný plot.

Šéf talianskej protiimigračnej Ligy Matteo Salvini, ktorý vtedy zastával ministra zahraničia, hrozil, že na hraniciach so Slovinskom nechá postaviť zábrany proti migrantom. To Ľubľana označila za neprijateľné, pretože obe krajiny sú v schengenskom priestore voľného pohybu osôb. Balkánska migračná trasa, ktorá vedie z Pakistanu a z Afganistanu až do Rakúska a Nemecka, bola považovaná za viacmenej uzavretú, keď Maďarsko na jeseň 2015 na hraniciach so Srbskom a Chorvátskom postavilo ploty a zátarasy. Hlavná trasa balkánskej cesty sa preto presunula viac na západ a vedie teraz cez Srbsko, Bosnu, Chorvátsko a Slovinsko. Podľa úradov sú teraz počty utečencov na tejto migračnej trase najvyššie od roku 2016, keď EÚ s Tureckom uzavrelo dohodu, na základe ktorej Turecko prestalo púšťať prevažne sýrskych utečencov smerom do Európy.