Babišov optimistický novoročný prejav: Čaká nás skvelé obdobie, sme krajina pre budúcnosť!

Vláda chce v budúcnosti investovať podobne ako doteraz hlavne do ľudí, povedal vo svojom stredajšom novoročnom prejave premiér Andrej Babiš (ANO). Za kľúčový označil nový stavebný zákon, vyzdvihol budúce prínosy digitalizácie aj dôležitosť práce na kyberbezpečnosti.

Česko podľa Babiša prežíva jedno z najúspešnejších a najšťastnejších období svojej novodobej histórie a sebavedome sa prezentuje aj v zahraničných vzťahoch.

Vláda sa rozhodla v dobe ekonomického rastu investovať do ľudí a tí jej to vracajú svoju dôverou a spotrebou, uviedol Babiš vo svojom prvom novoročnom prejave. Dodal, že aj tento rok kabinet počíta s rastom dôchodkov a platov. "Plníme, čo sme vám sľúbili, a budeme v tom pokračovať," povedal. S odkazom na vianočné posolstvo prezidenta Miloša Zemana dodal, že kabinet pracuje aj na veciach, ktoré republiku brzdia. Zeman za také problémy označil pomalosť súdnych či stavebných konaní. Premiér považuje za kľúčový stavebný zákon. "Budúci rok to bude v Snemovni asi najzásadnejšia téma. Musí to byť spoločná dohoda všetkých strán. Jeden úrad. Jedna pečiatka. To je to hlavné zaklínadlo," uviedol.

Zjednodušenie podľa neho Čechom prinesie tiež digitalizácia. "Veľmi dôležitá je kybernetická bezpečnosť," dodal Babiš. Za prioritu označil aj vymáhateľnosť práva, predovšetkým problematiku exekúcií a boj proti poskytovateľom nevýhodných pôžičiek. Babiš v úvode vystúpenia zdôraznil, že Česku sa darí. "Naša krajina prežíva jedno z najúspešnejších a najšťastnejších období svojej novodobej histórie," uviedol. Vyplýva to podľa neho z októbrového zlepšenia ratingu krajiny agentúrou Moodys, ale aj rebríčkov kvality života či prehľadnosti a stability daňového systému. Krajina sa podľa Babiša nemusí báť možného spomalenia svetovej ekonomiky. "Čaká nás skvelé obdobie. Sme Česká republika, krajina pre budúcnosť! Za našej vlády sa nikdy nebude opakovať desivá situácia z roku 2009, keď vláda práve v dobe ekonomického ochladenia zaškrtila verejné rozpočty, vzala ľuďom peniaze, a tým ekonomické problémy ešte umocnila a neúmerne predĺžila," uviedol.

Spomenul aj investičný plán, ktorý kabinet predstavil v polovici decembra. Celkom 20 000 projektov za osem biliónov korún podľa Babiša zhŕňa potenciál na najbližších 30 rokov. "Predstavte si, že by som bol Harry Potter, mal čarovnú paličku a premenil tie projekty hneď teraz na skutočnosť. Stali by sme sa okamžite druhým Švajčiarskom," uviedol. Na ministrov plánuje Babiš naliehať, aby s plánom aktívne pracovali a realizovali ho. Ľudí vyzval, aby na e-mail narodnikonzultace@vlada.cz posielali svoje tipy, čo v pláne chýba. Zdôraznil dôležitosť investícií do dopravy, vybavenia nemocníc, vzdelania, športu, armády či kultúry.

Veľkou témou je aj klimatická zmena, dodal Babiš. "Výrazne znižujeme emisie skleníkových plynov. Investujeme do obnoviteľných zdrojov. A pripravujeme sa na koniec doby uhoľnej," uviedol. Hlavný je podľa neho boj so suchom. "A nech sa to našim južným susedom páči alebo nie, musíme investovať do energetickej bezpečnosti, to znamená do jadrovej energie. Inak nesplníme klimatické ciele. Som rád, že sme v Bruseli jadro presadili ako čistý zdroj," dodal premiér.