Odborníci oznámkovali novoročné prejavy Čaputovej a Pellegriniho: Slová analytika premiéra nepotešia

Prezidentka Zuzana Čaputová (46) vo svojom prvom novoročnom príhovore apelovala na zmierenie spoločnosti aj dokončenie zmien v polícii a justícii po vražde novinára.

Prejav v prvý januárový deň mal aj predseda vlády Peter Pellegrini (44), ktorý tiež poukázal na viaceré kauzy, ocenil však načaté zmeny. Ako zhodnotili prejavy dvoch ústavných činiteľov odborníci?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Hlava štátu v novoročnom príhovore vyzvala na zmenu, v roku 2020 treba podľa nej robiť konkrétne kroky. Zdôraznila potrebu zmeny v zdravotníctve aj odstránenia nedostatkov právneho štátu. V prejave tak narážala aj na Mariána Kočnera obžalovaného z vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho úkolovanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Občanov vyzvala, aby prišli voliť vo februárových parlamentných voľbách.

„O necelé dva mesiace, v deň, keď bude volič opäť kráľom, sa rozhodne, kto a v akej miere bude zastupovať občanov v zákonodarnom zbore. Využime túto veľkú príležitosť a poďme, prosím, voliť,“ apelovala prezidentka, ktorá tiež kritizovala hrubosť a manipuláciu vo verejnej debate.

„Odstráňme choroby mladej demokracie v podobe nedostatkov právneho štátu a naplno využime potenciál, ktorý naše Slovensko má. Spoločne v spolupráci pri pestrosti názorov a postojov, s úctou k pravde a s ľudskosťou,“ vyhlásila Čaputová, podľa ktorej jedným z hlavných cieľov má byť dosiahnutie rovnosti občanov pred zákonom. „Bude k tomu treba niekoľko reformných krokov, ktoré posilnia nezávislosť, ale najmä zodpovednosť polície, prokuratúry a súdov,“ uzavrela.

Premiér sa pustil do opozície

O pol hodiny neskôr mal prejav aj premiér Peter Pellegrini. Slovensku v novom roku zaželal základnú ľudskú slušnosť, viac pokoja ako nenávisti a súdržnosť. Skonštatoval, že hodnoty, ako sú demokracia a stabilita, treba udržiavať aj po blížiacich sa parlamentných voľbách. Šéf vlády vyhlásil, že záujmy štátu musia stáť nad záujmami politických strán a jednotlivcov.

Politici preto musia smerovať k národnému zmiereniu a kritizoval opozíciu za to, že sa vymedzuje voči vládnucim stranám. „Je tu množstvo namyslených vyhlásení, kto s kým po voľbách určite nebude spolupracovať, a množstvo urážok voličov iných politických strán. Tie ma azda mrzia najviac,“ dodal Pellegrini, ktorý poukázal tiež na viaceré kauzy minulého roka, ktoré znepokojovali spoločnosť. Doplnil, že boli prijaté aj opatrenia na očistenie justície.

Čo povedal premiér

Príhovor súčasťou kampane

Ján Baránek, politický analytik - bez známky

Bol to stretegický prejav a už to bolo v rámci predvolebnje kampane. Hovoril o úspechoch a zmene v spoločnosti. Ale je to veľmi vzdialené od reality. Vzhľadom na to, že prejav bol súčasťou kampane, by som mu nedal známku, ktorá by musela byť horšia ako prezidentkina.

Útok na súperov ma vyrušil

Grigorij Mesežnikov, politológ - známka 2

Zazneli tam správne gestá, proti ktorým sa nedá nič namietať. Bol v inej situácii ako prezidentka, ale nebolo počuť sebareflexiu. Hovoril o očiste, ale to, prečo ju treba robiť, nepovedal. Kritizoval opozičné odmietanie spolupráce s vládnymi stranami pred voľbami. Tento útok ma veľmi vyrušil.

Chýbala zahraničná politika

Ján Baránek, politický analytik - známka 2

Poukázala na nenávisť, ktorá panuje medzi konzervatívcami a liberálmi. Je dobré, že spomenula, že tento obrovský problém tu je. V jej príhovore mi však chýbalo definovanie smerovania našej zahraničnej politiky.

Prejav bol krátky, ale empatický

Grigorij Mesežnikov, politológ - známka 1

Bol to kompaktný, ale pomerne krátky prejav oproti bývalým hlavám štátu. Vniesla tam svoje prvky, bolo tam niečo z jej životného príbehu, z obdobia, keď ešte bojovala na strane aktivistov v prípade pezinskej skládky. Možno však hovoriť o tom, že bol apelatíny v zmysle, že sa obrátila na ľudí, aby zotrvávali v súdržnosti a zúčastnili sa na voľbách. Bolo tam cítiť pochopenie pre nespokojnosť ľudí, bola tam cítiť dávka empatie.