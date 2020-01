Spojenie, aké by vám nenapadlo ani v sne: Matečná pristihnutá na Silvestra v kuchyni u Belohorcovej!

Šéfka rezortu pôdohospodárstva Gabriela Matečná (55) si Nový rok vychutnala na slnečnej Floride. Silvestrovskú párty strávila v luxusnom apartmáne bývalej učiteľky sexu Zuzany Belohorcovej (43). Čo robila na návšteve u moderátorky?

Zuzana Belohorcová si s rodinkou žije v Miami, kam sa presťahovali zo Slovenska, americký sen už od roku 2012. A tak aj silvestrovský deň začala spolu s manželom Vlastom Hájekom (43), deťmi a priateľmi v plavkách na pláži ležiacej hneď vedľa rezidenčného mrakodrapu, v ktorom bývajú.

Posledný deň v roku spríjemňovali bývalej moderátorke erotickej relácie nielen hrejivé slnečné lúče, ale aj pohár šumivého sektu s jahodami, ktorý podávali priamo na pláži. „Od rána sa tam podáva šampanské, pre deti detské, všetci majú na hlavách červené čiapky, smejú sa, majú dobrú náladu a všade vládne pohodová atmosféra,“ priblížila Zuzana. Večer už pre hostí manželia pripravili vo svojom honosnom apartmáne za skoro 3 milióny dolárov s výhľadom na oceán silvestrovskú párty pre rodinu a pozvaných priateľov.

A tu sa trochu nečakane objavila aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, ktorá lokalitu svojho silvestrovského pobytu nechcela dopredu prezradiť. „Čaká nás ťažké predvolebné obdobie, budem sa snažiť čo najviac zrelaxovať. Sviatky strávim aj na lyžovačke, aj v exotike, viac nie je dôvod prezrádzať, hlavné je to, že budem so svojou rodinou,“ povedala nám ešte pred Vianocami ministerka, ktorá sa do floridskej „exotiky“ neprišla len zabávať, ale priložila aj ruku k dielu.

Na instagramovom videu, ktoré zverejnil Zuzanin manžel Vlasta, je vidieť, ako Matečná pomáha s prípravou slávnostnej večere rodinnému priateľovi exmoderátorky a v Česku známemu televíznemu kuchárovi talianskeho pôvodu Emanuelemu Ridimu (46). Šéfka agrorezortu čistila zeleninu, zatiaľ čo šéfkuchár pripravoval svoje vyhlásené cestoviny.

Dvojicu pri práci podpichoval Hájek s tým, že by spolu mohli urobiť televíznu reláciu o varení.odvetila s úsmevom do varenia pohružená Matečná, ktorá si neskôr vychutnala spolu s ostatnými hosťami exkluzívny výhľad na novoročný ohňostroj z balkóna Belohorcovej bytu.