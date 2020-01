Novoročné bábätká Slovenska: Maximko sa narodil len pár sekúnd po polnoci

Najkrajšie darčeky do nového roka! Prvým dňom sme neodštartovali len ďalší výnimočný rok, ale aj nové desaťročie. Na tento deň budú zrejme s najväčšou radosťou spomínať mamičky, ktoré ho strávili v pôrodnici. Do života im totiž priniesol to najmilšie, čo si môže človek priať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Prvé bábätká sa narodili len niekoľko sekúnd po polnoci. V Čadci sa do roka 2020 poponáhľal Maxim, v Komárne zase Viktorka. Maxim - Čadca 0.00.20 hod. Dĺžka: 54 cm

Hmotnosť: 4100 g Otvoriť galériu Maxim Zdroj: mf

šestnásť rokov a lásku už stihli pred piatimi rokmi spečatiť aj svadbou. Napriek tomu, že sú párom už niekoľko rokov, dieťatko prišlo na svet neplánovane. Na mene Maxim sa šťastní rodičia Michaela (31) a Stanislav (35) zhodli rýchlo. „Ani sa nečudujem, že sa narodil prvý, je to pravý Maxim. Keď príchod na svet, tak maximálny,“ smeje sa otecko. Príchod hodný kráľa. Prvé tohtoročné bábätko na Slovensku prišlo na svet za zvukov sálv, ohňostroja a delobuchov v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci len dvadsať sekúnd po polnoci. Rozkošné chlapčiatko sa narodilo páriku manželov, ktorí sa ľúbia užšestnásť rokov a lásku už stihli pred piatimi rokmi spečatiť aj svadbou. Napriek tomu, že sú párom už niekoľko rokov, dieťatko prišlo na svet neplánovane. Na mene Maxim sa šťastní rodičia Michaela (31) a Stanislav (35) zhodli rýchlo. „Ani sa nečudujem, že sa narodil prvý, je to pravý Maxim. Keď príchod na svet, tak maximálny,“ smeje sa otecko. Viliam - Bratislava 0.10 hod. Dĺžka: 51 cm

Hmotnosť: 3900 g Otvoriť galériu Viliam Zdroj: mf Prvé dieťa Bratislavy v roku 2020 sa v ružinovskej Univerzitnej nemocnici v Bratislave v mestskej časti Ružinov narodilo desať minút po polnoci. Viktorka - Komárno 0.01 hod. Dĺžka: 45 cm

Hmotnosť: 2570 g Otvoriť galériu Viktorka Zdroj: mf Malá slečna Viktorka sa vypýtala na svet o dva týždne skôr, presne na Silvestra začala mať mamička Nora (34) pôrodné bolesti a priviezli ju do nemocnice. Viktória prišla na svet cisárskym rezom v prvej minúte nového roka a doma ju čakajú ešte štyria súrodenci. Rodina z Kolárova tak nový rok 2020 začala už ako sedemčlenná, všetci doma sa na príchod malej sestričky a dcérky tešia. Zara - Košice 1.43 hod Dĺžka: 48 cm

Hmotnosť: 3770 g Otvoriť galériu Zara Zdroj: roj Mama Lívia (19) a otec Michal (33) sa tešia zo svojho prvého bábätka. „Pôvodný termín bol ešte december, ale potom sa posunul. Pôrod trval tri hodiny, ale som veľmi šťastná. Výbavičku už máme pripravenú,” zverila sa mamka Lívia.