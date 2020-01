Kate a William zverejnili video, fanúšikovia zostali bez slov: Jasný odkaz pre Harryho a Meghan

Celý rok sme počúvali o nezhodách medzi rodinou princov Williama (37) a Harryho (35), no vyzerá to tak, že bratia sa pokúsili prekonať rozdiely.

V roku 2019 sme počuli mnoho klebiet o problémoch medzi princami Williamom a Harrym. V novom roku chcú zrejme nezhody hodiť za hlavu. Ako informuje News, Kate a William pridali vojvodu a vojvodkyňu zo Sussexu do ich každoročného videa, v ktorom zhrnuli uplynulých 12 mesiacov.

Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgeu zazdieľali na Silvestra na svojom instagramovom profile dvojminútové video plné záberov z ich uplynulého roka. Vo filme sa objavili aj fotky princa Harryho a jeho manželky, vojvodkyne zo Sussexu, okrem iného napríklad prvé verejné fotky ich synčeka Archieho.

Taktiež vo videu môžeme vidieť vojvodkyne, ako sa spolu smejú počas Wimbledonu, a princa Williama s princom Harrym počas premietania dokumentárneho seriálu Naša planéta v Londýne so sirom Davidom Attenboroughom a ich otcom, princom Charlesom.

A hoci sa nikto z rodiny princa Williama nezúčastnil na prvom verejnom vystúpení malého Archieho, aj tak sa zábery odtiaľ objavili v tejto milej kompilácii. K príspevku napísali: "Všetkým fantastickým organizáciám a inšpirujúcim ľuďom, ktorých sme stretli a s ktorými sme pracovali v roku 2019: Ďakujeme vám za nádherný rok a vidíme sa v 2020!"

Fanúšikovia kráľovskej rodiny boli nadšení tým, že v krátkom filme sa objavil aj Harry, Meghan a Archie. Označili to za "nádherné". "Páči sa mi to. Som rada za to, že vo videu sú aj fotky Harryho a Meghan. Je to nádherné," napísal jeden priaznivec. "Je to rozkošné. Je pekné vidieť tam aj Sussexčanov," súhlasil ďalší a označil tam instagramový účet Harryho a Meghan.

Toto video prišlo po viacerých informáciách o zlých vzťahoch medzi Williamom a Harrym v roku 2019. Napätie sa malo začať objavovať počas príprav na kráľovskú svadbu v roku 2018, keď mal Harry obviniť svojho staršieho brata, že ho nepodporuje vo vzťahu s Meghan. Ten mal mať z toho obavy po tom, čo si Kate a Meghan okamžite neporozumeli.

Situácia sa zhoršila, keď sa Sussexčania odsťahovali z Kensingtonského paláca do Windsoru. Dovtedy bývali spolu. Ich zamestnancov presunuli do Buckinghamského paláca. Ich cesty sa rozdelili aj v oblasti charity. Harry a Meghan založili vlastnú dobročinnú organizáciu.

V novembri sa Harry a Meghan zdôverili svetu o starostiach s kráľovským životom v dokumentárnom filme. Bolo očividné, že Meghan má s týmto životom mnoho problémov. Harry nepoprel problémy medzi nim a bratom: "V súčasnosti ideme rozdielnymi chodníčkami." Po tom, čo dokument vyšiel, mal byť William znepokojený správaním svojho brata a dúfal, že aj s Meghan sú v poriadku.