Ambiciózny projekt aktivistov: Pre bezdomovcov chcú vybudovať mesto za 2,7 miliardy eur

Prišli s radikálnym riešením! Aktivisti zo združenia Citizens Again prišli na to, ako by sa dal vyriešiť problém s bezdomovcami, ktorých v Amerike každým rokom pribúda. V Kalifornii pre nich postavia mestečko za 2,7 miliardy eur, kde budú pracovať, žiť a budú tam mať aj vlastnú nemocnicu.

Problém s bezdomovcami je v Amerike veľmi vážny. Len v Los Angeles ich žije 59-tisíc, pričom číslo sa každým rokom zvyšuje. Prespávajú pod mostami a v parkoch. Ulice sú zaplavené odpadom a špinou. Aktivisti sa preto rozhodli konať. Chcú pre nich postaviť mesto a na projekt už začali zbierať peniaze. Myslia si, že je to oveľa rozumnejšie, ako im stavať 400 samostatných útulkov vo viacerých mestách. Otvoriť galériu V izbách budú poschodové postele. Zdroj: northfoto „Politici sa dekády snažili vyriešiť problém s bezdomovcami stavaním malých útulkov v rôznych mestách. Trvalo by však 200 rokov, kým by ich postavili dosť,“ hovorí aktivista Duane Nason. Mesto by malo byť dokončené o jedenásť rokov. Zmestiť by sa doň malo 150-tisíc bezdomovcov. Okrem izieb tam bude aj nemocnica a miesta, kde budú pracovať a získavať nové zručnosti. Otvoriť galériu Bezdomovcom bude k dispozícii aj jedáleň. Zdroj: northfoto 121 hektárov

