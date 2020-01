Príbeh psej rodinky z Nitry trhá srdce: Štvornohý ochranca mrzol pri mŕtvej sučke niekoľko dní

Psiu rodinku neľútostne vyhodili pri rýchlostnej ceste pri Nitre. Na kosť vychudnuté ale smelé šteniatko sa vybralo hľadať pomoc a skončilo v útulku. To ešte nikto netušil, že vonku zostal aj jeho tatino, ktorý verne strážil svoju uhynutú fenku.

Na Druhý sviatok vianočný zazvonil v útulku v Nitre telefón. Neznáma vodička im oznámila, že sa pri čerpacej stanici na rýchlostnej ceste R1 pohybuje podvyživený psík. „Keď som prišiel, snažil sa ho už strážnik nalákať do susednej firmy, aby nevybehol na cestu,“ opisuje situáciu František Kubíček z nitrianskeho útulku. Tomu sa podarilo čierneho psíka, ktorému dali meno Mišo, odchytiť a odviezť do bezpečia. Ani v najhoršom sne však nikomu nenapadlo, že tento príbeh má ešte ďalšie pokračovanie, ktoré doslova trhá srdcia. Dva dni po záchrane šteniatka zavolal do útulku ďalší strážnik a povedal, že pri ceste sa túlal nie jeden, ale až traja psíkovia. A tak sa začala ďalšia záchranná akcia.

Vernosť až za hrob

To, čo uvidel František v kríkoch pri ceste, otriaslo aj dlhoročným záchrancom zvierat. Našiel tu schúleného, uzimeného psíka a, žiaľ, rovnako podvyživenú, ale už mŕtvu sučku. „Zrejme ju zrazilo auto, mala na tele viaceré odreniny, otvorené tržné rany a dolámané zadné labky, on však pri nej verne čakal aj po smrti,“ krúti hlavou ochranca.

. Podľa stavu zúboženého telíčka tam musela byť uhynutá niekoľko dní.s potláčanými slzami hovorí Kubíček. Odchyt sa nakoniec podaril a verný psík je v bezpečí a momentálne sa zotavuje spolu s Mišom. Obaja sa hneď spoznali a tešili jeden z druhého. Nebyť odvahy malého Miša, ktorý sa odvážne vybral po pomoc, nového roka by sa nedožil zrejme ani jeden z nich.