Vlhová cíti ďalšiu príležitosť: Žiadne oslavy, iba tréning!

Tréning nevynechala ani na prelome rokov. „Makačkou“ v Taliansku u svojho trénera Livia Magoniho sa rozlúčila s najúspešnejším rokom vo svojej kariére a rovnako privítala aj nový rok, do ktorého vyslovila najlepšia športovkyňa Slovenska v 2019 toto želanie: „Najmä zdravie. Viem, o čom hovorím. Keď nie ste zdravý, nič nemôžete robiť.“

Želanie je dôsledkom vlastných skúseností v aktuálnej sezóne. Už v príprave ju pribrzdila operácia nosných dutín, potom nenápadné zranenie pravej nohy prerástlo až do zápalu okostice, no a nakoniec sa pridružilo prechladnutie. Aj preto to skromné želanie zdravia!

V sezóne 2019/2020 dosiahla niekoľko výborných výsledkov, no spokojná nie je. Finiš roka, keď šesť decembrových štartov pretavila do jednej výhry a dvoch druhých miest, jej ukázal, že stále patrí medzi najlepšie v konkurencii Svetového pohára! Stačí mrknúť na preteky v slalome. V Lienzi s Američankou Mikaelou Shiffrinovou iba potvrdili svoju dominanciu v tejto lyžiarskej disciplíne. Už 23 pretekov SP v rade vyhrala alebo Petra, alebo Mikaela! Iná lyžiarka vyhrala slalom naposledy 10. januára 2017, keď sa vo Flachau tešila Švédka Frida Hansdotterová.

A čo pýchu nášho športu čaká najbližšie? Už vo štvrtok zamieri z Vipitena do Záhrebu, kde je 4. januára na programe ďalší slalom SP, v ktorom má - vlastne ako vždy - len víťazné ambície. Jej januárový program je naozaj nabitý: po Záhrebe 12. januára kombinácia v Al. - Zauchenasee, 14. januára slalom vo Flachau, 18. januára obrovský slalom a 19. januára paralelný obrovský slalom v Sestriére.

Rakúske médiá zostavili rebríček naj alpských lyžiarov a lyžiarok za posledných 10 rokov. Rozhodoval počet víťazstiev. Vyšlo im tesné víťazstvo Marcela Hirschera (66 triumfov) pred Mikaelou Shiffrinovou (63) a Lindsey Vonnovou (57). V rebríčku je aj naša Petra Vlhová, ktorá sa o 21. priečku delí so švajčiarskym zjazdárskym kráľom Didierom Cuchem. Obaja majú na konte 10 triumfov.