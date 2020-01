Slovenskí mladíci môžu iba prekvapiť: Postup cez Kanadu bude senzácia!

Môžu iba prekvapiť! Hokejisti Slovenska sa rozlúčili so starým rokom 2019 prehrou so Švédskom 2:6 a ukončili tým aj svoje vystúpenie v základnej A-skupine. Zverenci trénera Róberta Petrovického sa už dnes o 15.00 hod. predstavia v ostravskej aréne vo štvrťfinále proti víťazovi B-skupiny a najväčšiemu adeptovi na zlato Kanade!

Slováci si síce zabezpečili postup do štvrťfinále vďaka tesnému triumfu hneď v úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta proti Kazachstanu 3:1, ale nimi predvedená hra v základnej skupine je veľkým sklamaním.

Tím okolo Róberta Petrovického vôbec nepotrápil favorizovaných Fínov (1:8) ani Švédov (2:6) a utrpel dokonca aj debakel so Švajčiarskom (2:7). Mužstvo dopláca najmä na obrovskú nedisciplinovanosť a nečudo, že inkasuje v každom zápase množstvo gólov. Aj preto dnešný štvrťfinálový duel proti silnej Kanade, ktorá je najväčším ašpirantom na titul, bude zrejme hra mačky s myšou. Postup cez Javorové listy do bojov o medailu by bol obrovskou senzáciou, no v športe je všetko možné. Slováci tento duel odohrajú už v hlavnom dejisku šampionátu v Ostrave, kam sa presunuli z Třinca.

„Verím, že vo štvrťfinále sa nám podarí postarať sa o prekvapenie a zažijeme víťazný vstup do nového roka 2020. Sme radi, že sme nedostali Rusov, v príprave sa nám proti nim nedarilo,“ vyjadril sa obranca Marcel Dlugoš. Slováci majú s Kanadou v tejto vekovej kategórii doslova katastrofálnu bilanciu, veď z posledných štyroch vzájomných duelov na MS nezískali ani bod a skóre je hrozivé 1:24! „Kanaďania sú vo všetkom dobrí, sú to budúci či súčasní hráči NHL, na všetko si budeme musieť dávať pozor. Keď sa budeme držať nášho systému, tak môžeme s nimi niečo uhrať,“ reagoval útočník Oliver Okuliar. „Myslím si, že sa teraz nabudíme a budeme hrať oveľa lepšie pre ten znak, čo máme na hrudi,“ doplnil obranca Dávid Mudrák.