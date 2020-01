Tvrdé slová na Makovu adresu: Neverím, že bude schopný nájsť si dobrý klub

Krídelník slovenskej futbalovej reprezentácie Róbert Mak v aktuálnej sezóne 2019/2020 patrí k menej vyťaženým hráčom ruského klubu Zenit Petrohrad.

V tomto ročníku sa dosiaľ objavil na ihrisku iba v 10 súťažných stretnutiach s bilanciou 2+3. Dohromady odohral iba 221 minút, čo predstavuje približne 2,5 futbalového zápasu.

V súvislosti s 28-ročným rodákom z Bratislavy sa v nedávnych mesiacoch niekoľkokrát špekulovalo o možnom odchode z mesta na Neve. Naďalej je však súčasťou kádra trénera Sergeja Semaka, aj keď dostáva minimum príležitostí.

Podľa niekdajšieho hráča Zenitu Alexandra Kaniščeva bola možnosť Makovho odchodu do anglickej Premier League, no spomenutý Semak tento transfer stopol. "Spolupracoval som s jednou futbalovou agentúrou. Minulú zimu sme Zenitu ponúkli, že predáme Róberta Maka do Premier League. Zhováral som sa o tom s Alexandrom Ďukovom (bývalý prezident Zenitu, pozn.), pretože jeden z tamojších klubov bol pripravený zaplatiť zaňho 5 miliónov eur. Semak však povedal, že tohto hráča naozaj potrebuje, aj keď bolo jasné, ako to dopadne," vyhlásil 59-ročný Kaniščev pre ruskú športovú televíziu Match TV.

Mak má v Petrohrade kontrakt iba do konca aktuálnej sezóny. Do Zenitu prestúpil po ME 2016, v sezóne 2017/2018 hosťoval v gréckom PAOK Solún. "Keď Maka nepustili do Anglicka, strávil takmer rok na lavičke. V niekoľkých zápasoch ho poslali na chvíľu sa prebehnúť, a to je všetko. Aký má zmysel držať hráča? Zanedlho mu skončí zmluva a odíde zadarmo. Popravde, neverím, že bude schopný nájsť si dobrý klub," doplnil Kaniščev, dnes úspešný podnikateľ, ktorý s podporou Zenitu Petrohrad a plynárenského koncernu Gazprom podporuje veteránov profesionálneho športu v Rusku.