Ožratí vodiči vyvádzali: Jeden zbúral lampu, druhý vrazil do bytovky!

Polícia mala počas silvestrovskej noci plné ruky práce. Zasahovať musela pri troch haváriách. Ako infirmouje na Facebooku, minimálne pod dve z nich sa podpísal alkohol.

Mladý vodič z Hlohovca nad ránom vrazil do zaparkovaného auta. To však jeho zbesilú jazdu nezastavilo a vrazil aj do bytovky. Keď prišli na miesto policajti zistili, že má v sebe 2,15 promile. To však nebola jediná nehoda, ktorá sa v tomto okresnom meste v prvých hodinách nového roka odohrala. Približne o 1:30 ráno hliadka zistila, že auto značky Škoda vrazilo do stĺpu verejného osvetlenia a následne aj do vedľa stojaceho auta. Po príchode na miesto však nikoho nenašla a po vodičovi, ktorý z miesta nehody ušiel pátra.



Prvou novoročnou nehodou bola tá, ktorá sa stala v Špačinciach 30 minút po polnoci. „Na konci dediny sedel vodič pod vplyvom alkohol v naštartovanom a nabúranom aute,“ napísala na sociálnej sieti polícia s tým, že šofér sa síce priznal k vedeniu vozidla a havárii no odmietol dychovú skúšku. Bol preto predvedený na oddelenie, kde nafúkal jedno promile.

V policajnej cele strávila silvestrovskú noc 40-ročná vodička z okresu Bánovce nad Bebravou, ktorá jazdila po ceste zo strany na stranu s vypnutými svetlami. Policajti jej v dychu namerali 2,31 promile alkoholu. Žena policajtom tvrdila, že vypila trocha vína.