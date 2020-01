Znechutený pápež František: VIDEO ukazuje, čo si k nemu dovolila drzá žena

Takto ste pápeža ešte nevideli. Počas podávania rúk s veriacimi priamo na vatikánskom námestí Sv. Petra sa mu stala naozaj nepríjemný incident.

Celé to začalo, keď hlava katolíckej cirkvi prechádzala popri davoch veriacich, ktorí ho prišli pozdraviť. Niektorým z nich sa dostalo tej cti, že si so svätým otcom mohli podať ruku a na chvíľu sa s ním dostať do osobného kontaktu. Žena, ktorú zachytilo video šíriace sa internetom však veľké napätie a stres s prítomnosti svätého otca naozaj nezvládla.