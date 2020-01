Nová fotka Harryho s Archiem roztápa srdcia: Vrúcne prianie na rok 2020

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa na Instagrame poďakovali fanúšikom za priazeň, stretnutia a podporu v roku 2019. Zároveň popriali všetkým pevné zdravie v novom roku 2020.

Členovia kráľovskej rodiny sa v príspevku rozhodli uverejniť aj doteraz nepublikovanú fotografiu princa Harryho s ich malou veľkou ratolesťou – synom Archiem. Hrdý otec na nej v civilnom oblečení drží v náruči usmiateho chlapčeka a užíva si chvíľky bez oficiálnych povinností. Fotka sa hneď stala hitom a množstvo pozitívnych reakcií u sledovateľov oficiálneho profilu dvojice.

V komentároch veľa z nich ďakovalo za prianie a od srdca opätovali slávnym monarchom ich prianie zdravia a požehnania. Mnohí z fanúšikov zas písali o tom, že sú na zábere veľmi roztomilí. „Harry vyzerá ako prirodzený a milujúci otec,“ napísala jedna z prispievateliek do diskusie. „Dúfam, že ste si užili nás krásny ostrov Vancouver,“ stálo v ďalšom príspevku. Autorka ním narážala na fakt, že vojvoda a vojvodkyňa porušili tradíciu a sviatky nestrávili v Anglicku so zvyškom kráľovskej rodiny, no užili si ich s matkou Meghan v Kanade.