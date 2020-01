Bostonu nepomohlo ani 42 zákrokov Haláka, Tatar prerušil svoju sériu

Šesť slovenských hokejistov si zahralo v 13-zápasovom silvestrovskom kole NHL, ale ani jeden sa nezapísal do tabuľky produktivity,

Pozoruhodný výkon podal brankár Jaroslav Halák, ale ani jeho 42 zákrokov a úspešnosť 95,5% nestačili Bostonu na víťazstvo. Na ľade New Jersey prehrali "medvede" 2:3 po samostatných nájazdoch. Kapitán hostí Zdeno Chára odkorčuľoval poriadnu porciu 27:50 min, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov oboch tímov. Raz vystrelil, dve strely súpera zablokoval.

Hokejisti Bostonu viedli po góle Joakima Nordströma z 25. min už 2:0, ale hráči New Jersey do konca riadneho hracieho času vyrovnali na 2:2 zásluhou Blaka Colemana a Jespera Bratta. V predĺžení gól nepadol a v rozhodujúcich nájazdoch Halák kapituloval dvakrát. Prekonali ho Jack Hughes a tiež obranca Damon Severson, ktorý si slovenského gólmana "vychutnal" blafákom do bekhendu. Severson sa vo svojom 400. zápase v NHL stal prvou hviezdou. Boston napriek prehre bodoval v ôsmom zápase za sebou a už len jeden bod ho delí od lídra Východnej konferencie aj celej NHL Washingtonu.

"Všimol som si, že väčšina hráčov zakončuje na stranu s lapačkou brankára. Ja som sa ho pokúsil oklamať a ísť potom do bekhendu. Takto som videl väčšiu šancu na skórovanie a bol z toho veľký gól. Je to fajn pocit," uviedol Damon Severson na oficiálnom portáli NHL. "Na konci roka je každý bod dobrý, ale nehráme preto, aby sme prehrali v predĺžení alebo nájazdoch. Najmä keď vedieme 2:0 u súpera. Odchádzame s bodom, ale nikto z nás nie je spokojný," hneval sa tréner Bostonu Bruce Cassidy.

Z víťazstva sa spomedzi Slovákov tešili iba dvaja obrancovia. Tampa Bay s Erikom Černákom v zostave uspela v Buffale 6:4, hoci prehrávala 0:2 aj 1:4. Zatiaľ čo hostia natiahli sériu víťazstiev na štyri zápasy, domáci prehrali rovnaký počet zápasov za sebou. Černák odohral 18:25 min a upútal štyrmi bodyčekmi. Trikrát ohrozil súperovho brankára a jednu strelu zablokoval. Vo víťaznom tíme sa dvoma gólmi predviedol Alex Killorn, Tyler Johnson pridal gól a dve asistencie. "Z nejakého dôvodu nie sme od začiatku zápasu emocionálne nachystaní na dobrej úrovni. Neskôr sme sa chytili na konci druhej tretiny a v tretej sme už prevzali zápas do svojich rúk," povedal Alex Killorn.

Toronto zvíťazilo na ľade Minnesoty 4:1 aj zásluhou slovenského obrancu Martina Marinčina. Košický rodák odohral druhý duel od svojho návratu do zostavy Maple Leafs v tejto sezóne, počas 17:46 min na ľade sa prezentoval jednou strelou, dvoma zablokovanými strelami, jedným bodyčekom a na konci plusovým bodom. Torontu zabrali útočné hviezdy. Trio Auston Matthews, John Tavares, William Nylander si pripísalo po góle aj asistencii. Dosiaľ nevýrazné mužstvo pod vedením nového trénera Brandona Keefeho ožilo a pripísalo si siedme víťazstvo z ostatných ôsmich zápasov. "Začínam mať dobrý pocit z toho, čo na ľade predvádzame. Stále môžeme byť lepší, ale vidieť, že niečo sa buduje a naše sebavedomie stúpa. Veci, ktoré nám vštepuje nový tréner, čoraz viac fungujú v zápasoch," uviedol skúsený útočník Toronta John Tavares aj pre nhl.com.

Na domácom ľade na Silvestra neuspel Washington. Líder NHL v zostave s útočníkom Richardom Pánikom prehral s tímom New York Islanders 3:4. Domáci viedli na začiatku druhej tretiny 3:2, ale hostia dvoma gólmi v rozpätí ôsmich minút otočili na 4:3. Ten víťazný si pripísal nemecký útočník Tom Kühnhackl. Ruský brankár Semion Varlamov prispel k víťazstvu hostí 36 zákrokmi. Pánik odohral 14:46 min s bilanciou 2 strely, 1 zablokovaná strela. "Varlamov bol skvelý. Predviedol pár veľkých zákrokov, keď sme to potrebovali. Často musel riešiť situácie pred bránkou a bojovať," pochválil svojho brankára tréner NY Islanders Barry Trotz. "Myslím si, že štvrtému gólu súpera som mohol zabrániť. Hrali sme dobre, ale nestačilo to," sebakriticky uviedol brankár Washingtonu Braden Holtby.

Z víťazstva sa na Silvestra netešil ani Tomáš Tatar. Jeho Montreal prehral na ľade Caroliny 1:3 a najproduktívnejší Slovák v NHL vyšiel v PNC Arene naprázdno. Predtým bodoval v troch zápasoch po sebe. Tatar odohral 19:18 min s výkazom 2 strely, 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod. Montreal prehral tretíkrát v sérii aj napriek tomu, že útočník Max Domi strelil gól v šiestom zápase po sebe. V tejto sezóne produktívny fínsky útočník Caroliny Teuvo Teräväinen (7+33) si vo svojom štvorstom zápase kariéry v NHL pripísal dve asistencie. Priznal si však aj chybu, z ktorej rezultoval Domiho gól. "Veci sa dejú veľmi rýchlo a ja som urobil chybičku. Nemal som príliš veľa času a musel som to odohrať," priznal Teräväinen.

Výsledkové sumáre NHL - utorok:

New Jersey - Boston 3:2 po sam. nájazdoch (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Zdeno Chára odohral 27:50 min, 1 strela, 2 zablokované strely, Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 65 minút, 42 zákrokov zo 44 striel, úspešnosť 95,5%

Buffalo - Tampa Bay 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:25 min, 3 strely, 4 "hity", 1 zablokovaná strela

Washington - New York Islanders 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Richard Pánik (Washington) odohral 14:46 min, 2 strely, 1 zablokovaná strela

Minnesota - Toronto 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Martin Marinčin (Toronto) odohral 17:46 min, 1 strela, 1 "hit", 2 zablokované strely, 1 plusový bod

Carolina - Montreal 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 19:18 min, 2 strely, 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod

Vegas - Anaheim 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Columbus - Florida 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Detroit - San Jose 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Colorado - Winnipeg 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Los Angeles - Philadelphia 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)

Calgary - Chicago 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Edmonton - New York Rangers 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)

Arizona - St. Louis 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)