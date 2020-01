Výzvy pre Slovensko: Toto je podľa prezidentky potrebné urobiť v roku 2020

Rok 2020 vníma prezidentka SR Zuzana Čaputová ako rok príležitostí, a to nielen z hľadiska februárových parlamentných volieb, ale aj všetkých výziev, ktorých by sme sa ako spoločnosť mali chopiť.

Prezidentka to povedala v rozhovore pre TASR s tým, že Slovensko má za sebou rok 2019, ktorý bol dôležitý z hľadiska "odhaľovania reality o nás, našej spoločnosti aj o našej politickej scéne".

"Je nesmierne dôležité vyšetriť kauzy, ktoré sú na stole. Je to potrebné nielen pre spoločnosť, ale hlavne na zachovanie dôvery verejnosti v inštitúcie. Musíme začať robiť mnohé zmeny a musíme o nich uvažovať z dlhodobého hľadiska, nie v krátkodobom štvorročnom horizonte," povedala Čaputová pre TASR. Spomenula pritom oblasť justície, ale aj klimatické zmeny, stabilitu verejných financií a sociálnu oblasť.

Okrem februárových parlamentných volieb čakajú podľa hlavy štátu Slovensko v roku 2020 veľmi dôležité udalosti, ako je napríklad voľba a vymenovanie generálneho prokurátora. "Dôležitejšie než všetky spoločensko-politické témy je, aby bol rok 2020 pre ľudí rokom, ktorý prežijú v zdraví a v spokojnosti so svojimi blízkymi ľuďmi," podotkla prezidentka.