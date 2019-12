Kanada naložila domácim Čechom sedmičku, v štvrťfinále ju čaká Slovensko!

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom štvrtom zápase na MS tejto vekovej kategórie so Švédmi 2:6. Už pred silvestrovským súbojom bolo jasné, že v třineckej A-skupine obsadia štvrté miesto.

Vo štvrtkovom štvrťfinále narazia na víťaza ostravskej B-skupiny Kanadu, ktorá v utorkovom večernom dueli rozdrvila domáce Česko 7:2.

Zverenci trénera Róberta Petrovického sa na vyraďovaciu fázu budú zrejme sťahovať z Třinca do Ostravy, o dejiskách a termínoch štvrťfinálových duelov mal ešte v utorok večer rozhodnúť direktoriát šampionátu.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov - Česko - utorok - súhrn:

A-skupina (Třinec):

Slovensko - Švédsko 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)

Góly: 46. Kováčik (Okuliar, Stacha), 59. Džugan (Faško-Rudáš) - 9. Holtz (Söderström, Raymond), 10. Eriksson (Henriksson, Bäck), 14. Broberg (Nassen), 26. Bäck (Grinning, Berggren), 37. Holtz (Söderström,

Berggren), 60. Fagemo (Höglander, Lundkvist)

Vylúčení: 10:7 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Lawrence (Kan.), Schräder (Nem.) - Huseby (Kan.), Obwegeser (Švaj.), 4154 divákov

Zostavy:

Slovensko: Hlavaj - Vitaloš, Stacha, Mudrák, Kňažko, Bučko, Dlugoš, Turan, Česánek - Faško-Rudáš, M. Minárik, Okuliar - Čajkovič, Kováčik, Džugan - Jendek, Paulíny, Tkáč - Mrázik, J. Minárik, Ďurina

Švédsko: Alnefelt - Söderström, Sandin, Lundkvist, Ginning, Bjomfort, Broberg, Norlinder - Fagemo, D. Gustafsson, Höglander - Berggren, Bäck, Pasic - Holtz, Henriksson, Raymond - Öberg, H. Gustafsson, Nassen

Góly: 13. Honka (Heinola, Tanus), 29. Oden (Thomson, Nousiainen) - 21. Berri (Schmid), 23. Jobin (Aebischer, Patry), 37. Berri (Wetter, Schmid), 51. Knak (Berni), 60. Nussbaumer



Konečná tabuľka A-skupiny:

1. Švédsko 4 3 1 0 0 20:8 11 - istota postupu do štvrťfinále

2. Švajčiarsko 4 3 0 0 1 19:12 9 - istota postupu do štvrťfinále

3. Fínsko 4 2 0 0 2 19:10 7 - istota postupu do štvrťfinále

4. Slovensko 4 1 0 0 3 8:22 3 - istota postupu do štvrťfinále

5. Kazachstan 4 0 0 0 4 7:21 0 - boj o záchranu

B-skupina (Ostrava):

Rusko - Nemecko 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

Góly: 7. Marčenko (Alexandrov, Morozov), 14. Marčenko (Podkolzin, Voronkov), 35. Denisenko (Chovanov), 35. Dorofejev (Marčenko, Romanov), 39. Dorofejev (Marčenko, Romanov), 41. Voronkov (Marčenko, Podkolzin) - 58. Kinder (Mass)

Kanada - Česko 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)

Góly: 5. Veleno (Hayton, Addison), 10. Foote (Byram, Smith), 14. Hayton (Cozens, Veleno), 15. McMichael (Cozens, Hayton), 50. McIsaac (Cozens, Veleno) - 32. Střondala (Kubíček, Teplý), 32. Zábranský (Myšák, Klikorka)

Konečná tabuľka B-skupiny:

1. Kanada 4 3 0 0 1 17:13 9 - istota postupu do štvrťfinále

2. USA 4 2 1 0 1 17:13 8 - istota postupu do štvrťfinále

3. Rusko 4 2 0 0 2 16:8 6 - istota postupu do štvrťfinále

4. Česko 4 1 0 1 2 12:18 4 - istota postupu do štvrťfinále

5. Nemecko 4 1 0 0 3 9:19 3

Dvojice vo štvrťfinále:

Česko - Švédsko, Slovensko - Kanada, Švajčiarsko - Rusko, USA - Fínsko

Zápasy o záchranu:

Nemecko - Kazachstan (2.1. 2020 o 10.00) a Nemecko - Kazachstan (4.1. 2020 o 11.00)