Pre herečku Antóniu Liškovú bol rok 2019 naozaj šťastný: Priateľ ma konečne požiadal o ruku!

Slovenská herečka Antónia Lišková je vďačná za úžasný rok a praje si, aby bol ten nadchádzajúci aspoň rovnako úspešný.

„Ja by som bola úplne šťastná, keby ten nový rok bol aspoň taký ako bol ten minulý. Ten bol úžasný, stalo sa veľmi veľa krásnych vecí, aj pracovných aj súkromných. Priateľ ma konečne požiadal o ruku a mám úžasnú dcéru! Je to krásna baba, je zdravá a prišla som na to, že je úplne zodpovedná mladá žena a to si myslím, že je najkrajšia vec, ktorá sa mi mohla stať... A v práci sa mi podarilo natočiť nádherné filmy, na jeseň som začala točiť nový seriál a dostala som v Taliansku ocenenie Premio Berenice ako najlepšia herečka roka - cenu, ktorú si prevzali aj Fellini a Pasolini, takže som z toho v úžase,“ vychrlila v rozhovore pre agentúru SITA herečka, ktorej sa navyše podarilo napísať aj jej prvý film.

„Dá sa povedať, že za rok a pol ho budem točiť. Bude to úplne nádherná komédia, taká srdcovka o deťoch, o mladých a o imaginárnom kamarátovi. Je to úplne úžasné, aj sa pri tom plače. Ja som takého imaginárneho priateľa ako dieťa nemala a vždy som ho chcela mať, závidela som tým, ktorí ho mali, tak som sa rozhodla, že o tom napíšem film. Začala som ho písať s jedným kamarátom dramaturgom, ktorý napísal už veľa úspešných talianskych filmov,“ uviedla Lišková.

Nakrúcať by mali v Taliansku. „Dúfajme, že nám to všetko vyjde a že sa nám to naozaj nejaký rok podarí... To písanie je najkrajšia vec, myslím. Dokáže ma vytrhnúť úplne od všetkého, aj keď koľkokrát sa k tomu človek ťažko vracia...,“ podotkla blondínka.