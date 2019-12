Manželka boxera Tomiho Kida po strate bábätka: Opäť tehotná! Prvé foto s bruškom

Manželia Tomi Kid a Dominika Kovácsovci sa po bolestivej strate bábätka opäť tešia. Sympatická fitnesáčka je totiž v požehnanom stave.

V prvý deň tohto roka sa Dominika zdôverila fanúšikom na sociálnej sieti, že prišla o dieťatko. Spolu s manželom, bývalým úspešným boxerom, smútok zaháňali prácou, nevzdávajúc sa myšlienky na druhé bábo. Vysnívaného momentu sa dočkali ani nie do roka.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Asi som to trošku prehnala s jedlom počas týchto sviatkov alebo..." napísala Dominika na úvod statusu s veľavravným emotikonom bábätka a pokračovala: "Krásne sviatky prajeme všetkým a ako som písala pred rokom, všetko sa pre niečo deje, všetko má svoj význam a po každej búrke výjde slnko a to každému z nás. Tak preto robte veci najlepšie, ako len viete, buďte pokorní, trpezliví, nikdy sa nevzdávajte a verte, že raz vám to vyjde. Život je ako bumerang ´Čo dáš, to dostaneš´," napísala k šťastnej novinke o tehotenstve Dominika Kid Kovács.

O krásnej správe informuje na sociálnej sieti aj jej manžel: "Som šťastný ČLOVEK! Pred rokom sme veľmi smútili, keď náš ´anjelik´ nám odišiel do nebíčka, ale určite to malo byť takto! Moja milovaná manželka to dnes krásne napísala!" vyznal sa budúci dvojnásobný otec Tomi Kid.