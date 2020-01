Mladá mamička sa vykŕmila na 136 kilogramov: Teraz ju nespoznávajú ani priatelia

Vo svojom najkritickejšom období vážila neuveriteľných 136 kilogramov. Slobodná mamička teraz prešla obrovskou 18-mesačnou premenou a vyzerá neskutočne.

30-ročná slobodná mama z anglického mesta Batley Sazab Wassová bola všetkým na posmech. Kruté komentáre a brutálne urážky smerujúce k jej hmotnosti jej podľa zahraničného portálu FoxNews nedali spávať, a tak sa rozhodla konať. Ľudia na ňu čumeli, súdili ju a dokonca ju nazývali tučnou kravou.

Sazab sa dostala do bodu, kedy nechcela vyjsť von z domu, uzavrela sa tak do akejsi bubliny a všetkým sa vyhýbala. „Moja váha bola celý život príliš vysoká, zle som sa stravovala, vôbec som necvičila,“ priznala. „Raz mi moja mama priniesla škaredý červený kabát v tej najväčšej veľkosti, v ktorom som sa cítila ako paradajka, a povedala mi, že ak nezmením spôsob života, nebudem schopná nájsť si mne vyhovujúce oblečenie,“ povedala Sazab.

Nedovolila, aby sa to naozaj stalo. Chcela nosiť oblečenie, ktoré by sa jej skutočne páčilo, a uvedomila si, že je čas na zmenu. Mladá mamička si začala zdravo variť, cvičiť, denne prejde peši 5 kilometrov, čo znamená, že môže tráviť viac času so svojou dcérou.

O tom, že sa zmenila na nepoznanie, svedčí aj fakt, že ju priatelia, s ktorými sa dlhšie nevidela, nespoznávajú.