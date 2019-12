Svetové hviezdy odleteli do obľúbených destinácií: Tu silvestrujú celebrity

Niektorí v exotike, iní zas v horách! Svetové celebrity už odcestovali do obľúbených destinácií osláviť Silvester.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Veľa z nich sa rozhodlo pre lyžovačku v Aspene. Ide o miesto, ktoré si obľúbili najmä herečka Kate Hudson (40) a speváčka Mariah Carey (49). Herečka Vanessa Hudgens (31) vymenila americké hory za tie európske a užíva si zimu vo Švajčiarsku.

Našli sa však aj také hviezdy, ktoré neznášajú mínusové teploty, a tak si pobalili kufre a odleteli do tepla. To je prípad herečky Catherine Zeta-Jones (50) a jej manžela Michaela Douglasa (75), ktorí sa vybrali do Afriky a herečky Evy Longorie (44), ktorá oslavuje koniec roka v Mexiku.

Silvester v Aspene

Mariah Carey (49) Otvoriť galériu Mariah Carey (49) Zdroj: instagram Speváčka vzala svoju rodinu na lyžovačku do hôr v americkom štáte Colorado. Ide o obľúbené miesto mnohých svetových celebrít. Speváčka si užila bláznivú sánkovačku s ratolesťami.

Lyžovačka v horách

Kate Hudson (40)

Herečka si na silvestrovskú oslavu zvolila takisto Aspen, ako aj Mariah. Užíva si tam lyžovačku s partnerom Dannym (33), ktorému minulý rok porodila dcérku.

Vymenila Ameriku za Európu