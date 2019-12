Rozhodli o obvinených v prípade výbuchu prešovského paneláka: Prečo sudca nechal robotníkov za mrežami?

Ostávajú v base! Súd včera rozhodoval o tom, či prepustia na slobodu trojicu robotníkov obvinených zo všeobecného ohrozenia, ktorým hrozí 10 rokov vo väzení.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podozrievajú ich z toho, že mali spôsobiť sled udalostí vedúcich k výbuchu 12-poschodového paneláka v Prešove na Mikuláša. Na Hlavnej ulici, kde súd sídli, sa zhromaždila približne stovka ľudí, ktorí prišli obvinených podporiť.

Mareka (31) a Ondreja (28) Tchurovcov z Kojšova a Jána Repaského (31) z Gelnice ponechal senát vo väzbe s odôvodnením, že by mohli mariť vyšetrovanie. „Senát sa stotožnil so záverom sudcu pre prípravné konanie prešovského okresného súdu, že v danom prípade existuje obava, že by obvinení mohli pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených, alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie,“ vysvetlila hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.

Tento verdikt pobúril približne sto ľudí, najmä príbuzných a známych, ktorí pricestovali aj s transparentmi „Spravodlivosť pre všetkých“. Ľudia zo Spiša sú prevedčení, že aj keď robotníci môžu niesť diel viny, hlavných vinníkov treba hľadať inde. Situáciu ťažko nesie najmä mama bratov z Kojšova, ktorá je vdovou. Prežila najhoršie Vianoce v živote. „Budeme bojovať ďalej. Neurobil žiadnu chybu. Dodnes nie sú zistené príčiny toho, ako sa plyn dostal do bytovky. Nemajú žiadne väzobné dôvody na mojich chlapcov,“ povedala užialená Vlastimila (50).

„Stroj, ktorý používajú plynári je certifikovaný a určuje hĺbku, niekde sa stala chyba. Oni dodržiavali odstup. Plynári buď zle vymerali a vytýčili trasu, alebo bola zle zakreslená. Prípadne došlo k technickej chybe,“ uviedol bratranec a kolega robotníkov Ján Tchur (30), ktorý nerozumie tomu, že bytovku už zlikvidovali a doposiaľ nikto neskontroloval, či bolo potrubie skutočne prerazené.

Po vynesení rozhodnutia sa protestujúci poriadne nahnevali. „Najväčší zlodeji sú na slobode, chlapci išli ráno do roboty a večer skončili v base. Kde sú ostatní vinníci?!“ kričal nahnevaný Vincent Ščurko z Kojšova.