Jasečkova dcéra prerazila v českej repre: Vicemajster sveta z Petrohradu 2000 ju nerád hodnotí

Oprávnená hrdosť. Bývalému slovenskému hokejovému reprezentantovi Stanislavovi Jasečkovi (47) robia radosť jeho deti Sebastian (16) a Nela (13). Kým syn už dlhšie reprezentuje Českú republiku v mládežníckych kategóriách v hokeji, dcéra patrí medzi líderky reprezentácie U15 vo volejbale!

Sebastian Jasečko začínal v útoku, no postupne sa podľa vzoru otca presunul do obrany. Momentálne pôsobí v Mladej Boleslavi a cez víkend hral za českú sedemnástku v prípravných zápasoch proti Fínsku. Športu sa naplno venuje aj mladšia dcéra Nela, ktorá odmalička miluje volejbal.„Hrávala ho aj manželka Hanka. Bola v reprezentácii do 18 rokov, no potom pre problémy s chrbtom skončila,“ povedal pre Nový Čas Stanislav Jasečko, ktorý bol cez víkend povzbudiť dcéru na medzinárodnom turnaji v Prahe.

„Nie som volejbalový odborník a nerád preto dcéru hodnotím, ale hovoria o nej, že je najkomplexnejšou hráčkou v jej vekovej kategórii a ako jediná hrala zápasy od prvej do poslednej sekundy bez striedania. Má to v sebe a hlavne ju to baví, čo je základ. Keďže trénujem deti, tak viem, že rodičia chcú často viac než ich samotné deti. Nela si však volejbal užíva a nie je pod tlakom, že musí niečo dokázať nám, ale len sama sebe. To sa nedá kúpiť, aspoň ja som to nikde v supermarkete nevidel. Akurát tak tenisky,“ usmial sa tradične dobre naladený vicemajster sveta z Petrohradu 2000.

Teší ho aj skutočnosť, že dcéra hrá s číslom 8, ktoré nosil na drese počas aktívnej kariéry aj on. „Je vodcovský typ a mala právo výberu. Povedala mi, že osmičku chcela pre mňa. Samotné číslo však hráča nerobí. Ako sa jej bude dariť ďalej, záleží len na nej. Stále je len na začiatku,“ doplnil trojnásobný majster Slovenska s Košicami.