Smrteľný útok ozbrojencov v KDR: Na smrť dosekali najmenej 18 civilistov

Najmenej 18 ľudí zahynulo pri útoku ozbrojencov, ku ktorému došlo v noci na pondelok v meste Beni v provincii Severné Kivu na severovýchode Konžskej demokratickej republiky (KDR). Informovala o tom agentúra AFP.

"V Apetina-Sana došlo k útoku Spojených demokratických síl (ADF). (Militanti) dosekali na smrť 18 civilistov," uviedol pre AFP starosta Beni Donat Kibwana.