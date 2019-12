Veľhory praskajú vo švíkoch: Koľko sa načakáte v tlačenici v Tatrách

Načakáte sa! Naše veľhory v týchto dňoch praskajú vo švíkoch. Hovorí sa tomu zlatý týždeň, no na tatranských cestách a parkoviskách to vyzerá ako zo zlého sna.

Šoféri tu zažívajú skúšku trpezlivosti. Naopak lyžiari si v pohode na svahoch užívajú sneh a upravené trate. Turisti, ktorí sa rozhodli ísť na Hrebienok, si však museli na lanovku počkať v rade niekoľko desiatok minút.

Opakuje sa to už niekoľko rokov. Po vianočných sviatkoch až do Troch kráľov sú Tatry plné našich aj zahraničných turistov. Plné sú hotely, penzióny, reštaurácie, lyžiarske vleky a svahy i turistické atrakcie. Všetci sa na túto turistickú žatvu adekvátne pripravili, výnimku tvoria samotné cesty. Kolóny áut na Štrbské Pleso, Smokovec, Tatranskú Lomnicu či Ždiar sú dlhé stovky metrov a autá sa hýbu krokom. Ešte horšie je to s možnosťou zaparkovať.

Menej trápenia vás však čaká na samotných lyžiarskych vlekoch a tratiach. Tu lyžiari nečakajú dlhšie ako 5 - 10 minút. Najdlhšie si počkajú v rade pri kúpe lístka pri pokladniach. „Môžu si ho ale zakúpiť aj pohodlne doma cez našu aplikáciu a majú ho ešte lacnejšie, alebo v automatoch, tzv. eshopoch,“ poučil nás hovorca tatranských lyžiarskych stredísk Marián Galajda. Aj tatranskí hotelieri sa na nával turistov pripravili.

„Posilnili sme služby na rajóne aj v kuchyni, aby sme našich hostí kvalitne a rýchlo obslúžili,“ prezradila prevádzkarka hotela FIS Anna Mindeková. Najdlhšie si v rade postáli záujemcovia o jazdu pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca na Hrebienok. „Najprv sme asi 20 - 25 minút čakali na lístky, potom sme ďalších dvadsať minút čakali na lanovku,“ posťažovali sa traja mladí turisti z Maďarska, ale vzápätí dodali: „Vôbec nám to ale nevadilo, sme tu na dovolenke a užívame si vaše krásne Tatry.“