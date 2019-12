Richard Varga nie je s rokom 2019 úplne spokojný: Chcel dosiahnuť nejaký výraznejší výsledok

Kalendárny rok 2019 slovenský reprezentant v triatlone Richard Varga isto nebude považovať za najlepší v kariére. Síce počas neho nedosahoval najhoršie výsledky, v rebríčku olympijskej kvalifikácie však klesol a sám si želal viac.

Tridsaťročný Bratislavčan napriek tomu cíti veľké odhodlanie do náročného roka 2020. "S rokom 2019 nie som úplne spokojný, chcel som dosiahnuť aspoň nejaký výraznejší výsledok. Bol som dvakrát v desiatke na Svetovom pohári a dvakrát som bol jedenásty. Sú to síce pozitívne výsledky, ale je to priemerné, čakal som silnejší výsledok. Bolo to však možno ovplyvnené zraneniami či smolou. Počas pretekov som napríklad pri páde súperov prišiel o lepšie výsledky. Beriem to tak, že som si smolu vybral teraz a v budúcom roku bude mať väčšie šťastie," prezradil v rozhovore pre agentúru SITA účastník OH v rokoch 2012 a 2016.

Keďže v boji o OH 2020 sa jeho pozícia trochu zhoršila, počas najbližších mesiacov ho čaká náročné obdobie. "V boji o Tokio 2020 som na rozmedzí, to nevnímam pozitívne. Teraz počas zimy musím poriadne zamakať, aby som od začiatku ďalšieho roka zbieral kvalitné umiestnenia. Je pre mňa totiž veľkou motiváciou dostať sa na tretiu olympiádu," pokračoval Richard Varga. Pridal aj možný dôvod poklesu v rebríčku. "V závere sezóny ako keby som nevedel dať dokopy všetky tri disciplíny, vždy v daný deň jedna z nich bola slabšia," dodal.

V minulosti sa často pripravoval v Anglicku so súrodencami Jonathanom a Alistairom Brownleeovcami, teraz však volí skôr prípravu doma. "Za ostatné roky sa moja situácia trochu zmenila, už mám rodinu a snažím sa byť čo najviac doma, preto už netrénujem v Anglicku. Ak sa však kvalifikujem do Tokia, tak možno zvolím sústredenia v Anglicku, rovnako ako pred Londýnom a Riom," priznal.

Počas úvodných mesiacov nového roka čaká na Richarda Vargu poriadne bohatý program. "Cesta do Tokia vedie cez úvodné preteky v juhoafrickom Kapskom meste v polovici februára. Kvôli bodom a možnosti kvalifikovať sa na špeciálnu miestenku pôjdem aj do Indie na preteky Ázijského pohára. Potom príde na rad Abú Zabí v SAE, Austrália, Nový Zéland, Brazília, Bermudy, Mexiko, Valencia a Čína. Bude to poriadna cesta okolo sveta. Už v závere ročníka 2019 som ta mal podobne - šiel som z Japonska cez Kórejskú republiku, Peru a Dominikánsku republiku až domov," poznamenal s úsmevom v rozhovore pre SITA.

Po skončení predchádzajúcej sezóny si už stihol aj oddýchnuť a teraz je už v niekoľko týždňov v plnej záťaži. "Už mám za sebou aj oddych a som späť v tréningovom režime. Snažím sa zlepšovať kondíciu a objemy, v januári idem na Kanárske ostrovy a to bude naozajstná príprava," informoval Richard Varga.

Majster sveta a štvornásobný majster Európy v akvatlone si minulotýždňové Vianoce užil. "Sú to pre mňa sviatky, počas ktorých človek trochu spomalí a strávi čas s rodinou a najbližšími. To je pre mňa najdôležitejšie. S kamarátmi vždy máme vianočný futbal, je to naša tradícia. Predtým si ešte zabeháme. Počas celých sviatkov jem koláče aj sladké, no snažím sa eliminovať mäso. Mám rád polievky, teda na stole nesmie chýbať kapustnica či šošovicová polievka, to musím mať," prezradil. Našiel si aj chvíľu na to, aby si sadol pred televíznu obrazovku. "Pozerám rozprávky a filmové klasiky, najradšej slovenské a české," povedal. Záver aktuálneho roka a začiatok nového však nestrávi doma, naplánoval si lyžovačku s kamarátmi v horách a rád by si obul aj skialpové lyže. "Bude to však len nakrátko," priznal smutne.