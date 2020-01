Snoubordistka Eva Samková ukázala krivky: Ľadová voda jej svedčí!

Otužuje sa. Česká snoubordistka Eva Samková (26) okrem snehu miluje aj vodu. A je jej jedno, či je leto, alebo zima. Olympijská víťazka zo Soči sa pochválila fotografiou, na ktorej v plavkách skočila do ľadovej vody!

Samkovú k otužovaniu priviedol skikrosár Tomáš Kraus. „Naočkoval ma do otužovania a teraz už chodím pravidelne i do Vltavy alebo do Labe u nás vo Vrchlabí,“ prezradila pre denník Blesk Samková.

Úradujúca majsterka sveta v snoubordkrose vydrží v ľadovej vode okolo troch minút. Fanúšikom na sociálnych sieťach sa pochválila, ako v plavkách s čiapkou na hlave statočne kráča smerom do studeného dobrodružstva.

„Takto na prvé kúpanie sezóny hneď schytať 2 °C, to už sa podpíše na výraze v tvári!“ vtipkovala pod snímkou česká reprezentantka. Otužovanie odporúča všetkým ľuďom nielen ako prevenciu pred nachladnutím. „Je to skvelé, robte to tiež. Keď má Vltava dva stupne, je to super,“ uzavrela Samková.