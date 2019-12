Prvý verdikt v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej: Andruskóa na 15 rokov basy presviedčali hodinu!

Také prekvapenie čakal málokto. Zoltán Andruskó (42) je prvým potrestaným z vražedného komanda, ktoré má podľa vyšetrovania na svedomí život Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Sprostredkovateľ objednávky vraždy začal spolupracovať s políciou ihneď, ako si poňho v novembri 2018 prišla, vďaka čomu s ním prokurátor dohodol výnimočné zmiernenie trestu na 10 rokov. Pôvodne mu hrozilo 25 rokov až doživotie. Táto dohoda sa však sudkyni nepozdávala a obžalovanému na rovinu oznámila, že s takým nízkym trestom nesúhlasí.

„Súd zastáva názor, že dohoda v predloženom znení je spravodlivá len pre obvineného,“ týmito slovami predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská zmietla zo stola Andruskóovu pôvodnú dohodu o vine a treste. Naznačila, že čokoľvek pod 15 rokov je v tomto prípade neprípustné a osobitne odsúdila Andruskóov podiel na vražde. Nazvala ho obchodníkom s ľudským životom.

„Najmä v zložitých prípadoch sa sudca musí obracať na svoj zmysel pre spravodlivosť. Obvinený Zoltán Andruskó zobchodoval ľudský život, teda predal hodnotu, ktorú trestný zákon vysoko chráni, spôsobil tým neodstrániteľný následok, a teda je úplne zrejmé, že žiadny uložený trest nebude spôsobilý napraviť spôsobenú smrť. Následne obvinený zobchodoval aj trest, ktorý mu reálne hrozí,“ vysvetlila Záleská.

Nový trest

Po tom, ako sudkyňa naznačila, že 10-ročný trest je príliš nízky, nasledovala hodinová porada Andruskóa s jeho právničkou. Prítomný bol aj prokurátor a zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. „Keby to povedal hneď, že to prijíma, neboli by sme tam hodinu. Vysvetlili sme si argumenty, čo môže očakávať, keby dohodu neprijal... Vysvetlili sme mu zákonné možnosti,“ odpovedal prokurátor Vladimír Turan na otázku, či bolo treba Andruskóa na prijatie novej dohody presviedčať.

„Stále je to preňho výhodné, aj keď on to tak možno nevníma,“ dodal Turan, ktorý musel novinárom vysvetľovať aj to, prečo najprv s Andruskóom vyrokoval taký nízky trest. „Viem, že sa ten trest mnohým mohol zdať nízky, že mu vychádzam nad rámec v ústrety. Ale bolo to všetko v rámci zákonom stanovených sadzieb. Nemohli sme mu ukladať taký trest, ktorý by nám zamedzil ďalšiu spoluprácu s ním,“ vysvetlil Turan a pripomenul, že Andruskóovi hrozia ešte ďalšie tresty za iné trestné veci.

Zákon dokonca v takomto prípade povoľuje aj mimoriadne zníženie na 8 rokov a nie je bežné, že súd označí dohodu za nespravodlivú. „Súd je ten bič, ktorý plieska na konci, my ten bič iba pletieme. To bolo vyslovene na tom, ktorý sudca či senát to dostane a ako si to osvojí a rozhodne,“ dodal prokurátor. Andruskóova obhajkyňa Lívia Kňažiková priznala, že jej klient bol výrokom sudkyne zaskočený. „Je to síce vyšší trest ako sme očakávali, ale nakoniec obvinený súhlasil aj s touto výmerou trestu. Nebolo ho treba nejako veľmi presviedčať, on sám si je vedomý, čoho sa dopustil,“ vysvetlila Kňažiková.

Špeciálne zaobchádzanie?

Andruskó prišiel na súd v modrej kukle, čo ostatným obžalovaným na predbežnom prejednaní v prípade Kuciakovej vraždy nedovolili. „Bolo to na jeho žiadosť, mal takú možnosť. Ja som to odoslala súdu a ako súd či ústav na výkon trestu rozhodne, to už je mimo mňa,“ uviedla Kňažiková. Zboj väzenskej a justičnej stráže tvrdí, že kukla nemala nič spoločné s medálnym záujmom danej kauzy. „Vami uvádzaná ,kukla‘ sa v súlade so zákonom využíva ako prostriedok na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity obvineného alebo odsúdeného,“ odpísali dozorcovia, čím chceli zrejme naznačiť, že ide o bežný postup v prípade spolupracujúceho obžalovaného.

Právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica tvrdí, že žiadny trest nie je pre rodiča zavraždeného dostatočný: „Pána Andruskóa považujeme však za osobu, ktorá má čo povedať aj v druhom trestnom konaní. Myslím si, že zvýšenie trestu oproti dohode bolo spravodlivé a vety, ktoré vyriekla pani predsedkyňa, boli pravdivé,“ konštatoval Kvasnica, avšak dodal, že z Andruskóovej strany necítil žiadnu pokoru.

Muž, ktorý ukázal na Kočnera

• Andruskó je podnikateľ z Komárna, ktorý žil so svojou priateľkou v luxusnej vile v Chotíne

• trvalý pobyt má v dedine Marcelová, blízko Komárna

• mal asi dvadsať firiem, mnoho z nich v dlhoch

• sám Andruskó dlhuje podľa Finančnej správy milión eur, v Sociálnej poisťovni 5 700 €

• obvinený má byť aj z neodvedenia dane a poistného - 133 000 €

Na slobodu ako 52-ročný?

Andruskó môže po 3/4 trestu požiadať o predčasné prepustenie a započítava sa mu tam aj čas, ktorý strávil vo vyšetrovacej väzbe. Von by sa tak mohol teoreticky dostať už o 9 a pol roka. Spoza múrov väznice tak môže vyjsť v roku 2029.