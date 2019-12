Kouč hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický: Z tribúny mu drží palce aj svokor Vůjtek

Skvelá podpora! Slovenským hokejistom a hlavne trénerovi nášho výberu do 20 rokov Róbertovi Petrovickému (46) drží palce priamo v dejisku majstrovstiev sveta v českom Třinci aj Vladimír Vůjtek (72). Rodák z Klimkovíc pri Ostrave má totiž k šéfovi našej lavičky veľmi blízky vzťah, keďže jeho dcéra Šárka je dlhé roky Petrovického manželkou!

Český hokejový odborník Vladimír Vůjtek koučoval slovenskú seniorskú reprezentáciu v rokoch 2011 až 2015 a na šampionáte vo Fínsku v roku 2012 doviedol tím okolo kapitána Zdena Cháru k strieborným medailám. Momentálne je už štyri roky na trénerskom dôchodku, ale stále pôsobí ako poradca účastníka českej ligy HC Vítkovice. Hoci český výber hrá svoje zápasy práve v ostravskej aréne, Vůjteka sme však stretli v druhom dejisku turnaja – v Třinci, kde má svoj domovský stánok slovenská reprezentácia. Spoločne s manželkou Magdou totiž držia palce mladému výberu spod Tatier, ktorý od leta vedie ich zať Róbert Petrovický. „Hokejová verejnosť dobre vie, že moja dcéra je Robovou ženou. S mojou manželkou sme si preto nemohli nechať ujsť zápasy slovenského mužstva, veď z Ostravy to máme do Třinca na skok,“ vyjadril sa pre Nový Čas Vůjtek, ktorý aj prezradil, či so zaťom rozoberajú jednotlivé zápasy.

„Robo je tak časovo vyťažený, že ani nemáme čas na dlhší telefonát. Navyše ja týchto mladých hráčov ani nepoznám, takže on si to diriguje so svojím tímom, ktorý má okolo seba. Akurát po zápase s Fínskom sme s manželkou boli s ním pár minút a podporili ho,“ pokračuje skúsený odborník, ktorý sa vyjadril aj k výkonom českých i slovenských mladíkov. „Musíme priznať, že zaostávame za špičkou, Kanada, Rusko, USA sú iný level,“ dodal Vůjtek, ktorý si včerajšie vystúpenie Slovákov proti Švajčiarsku opäť nenechal ujsť.