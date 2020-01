Toto je zlomový okamih

Povedal Grant F. Reid, generálny riaditeľ spoločnosti Mars, počas prezentácie iniciatív celosvetového výrobcu v oblasti udržateľnosti.

Čo to však vlastne znamená? Pred dvoma rokmi Mars ohlásil svoj Plán trvalo udržateľného rozvoja pre ďalšie generácie – platformu zahŕňajúcu tri dôležité piliere nazvané: Zdravá planéta, Spokojní ľudia a Výživa pre životnú pohodu. Čo môže rodinný podnik so storočnou tradíciou robiť, aby dosiahol svoje ambiciózne plány? Ukážeme vám niekoľko príkladov.

Karty na stole – krok k vysledovateľnosti

V roku 2018 podnikol Mars obrovský krok k sledovateľnosti a verejne publikoval svoje objemy, krajiny pôvodu a prvotných dodávateľov kakaa, papiera, ovocnej drene, palmového oleja, hovädzieho mäsa a sóje. Spoločnosť zapája dodávateľov do zavádzania nezávislých monitorovacích a overovacích systémov na monitorovanie pokroku a dodržiavanie predpisov. Hlavným cieľom tohto projektu je zastavenie odlesňovania, ale spoločnosť ide príkladom aj v oblasti zdrojov. Takmer všetka ryža Uncle Ben’s, konkrétne 96 %, pochádza od poľnohospodárov využívajúcich oficiálne certifikované udržateľné ryžové platformy. A to je len jeden zo spôsobov, ako Mars pracuje na udržateľnej budúcnosti.

Energia, ktorá nepríjma zo sveta

Prostredníctvom piliera Zdravá planéta sa Mars vo svojej každodennej prevádzke zameriava na obnoviteľné zdroje energie. V súčasnosti je viac ako polovica (53 %) priamej prevádzky spoločnosti poháňaná obnoviteľnou elektrinou. To je dosť energie na výrobu všetkých cukríkov M&M's na svete! V Mexiku je už teraz 100 % spotreby elektriny pokrytej veternými turbínami a do roku 2020 bude slnečná energia poháňať aj 100 % austrálskej prevádzky spoločnosti Mars.

Ženy v Marse

Ďalším sviežim plánom v rámci iniciatív v oblasti udržateľnosti je zastúpenie žien v globálnom hodnotovom reťazci spoločnosti. Mars venuje veľkú pozornosť rozdielom v zamestnanosti mužov a žien a zameriava sa na to, aby ženy dostávali čoraz viac priestoru, ich hlas bolo počuť a aby sa tiež vo väčšej miere presadzovali do vedenia.

„V súčasnosti tvoria ženy 42 % vedenia spoločnosti Mars a 25 % nášho manažmentu, ale my chceme rásť najmenej o 2 percentuálne body ročne. Čo však môže byť ešte dôležitejšie, snažíme sa porozumieť tomu, prečo rozdiel existuje a ako ho napraviť. Náš región je hrdý na to, že sme v tomto aspekte hýbateľom zmien. V strednej Európe tvoria ženy 7 z 10 členov nášho vedúceho tímu,“ vysvetlila Zuzana Lošáková, Corporate Affairs Director pre strednú Európu spoločnosti Mars.

Zodpovedný marketing

Mars je jednou z prvých spoločností, ktorá definovala svoje Zásady pre zodpovedný marketing, a to už v roku 2007. Tie okrem iného zabezpečujú, že spoločnosť nemieri inzerciu na deti do 12 rokov, každé balenie má na prednej strane jasné pokyny pre výživu a spotrebu a propaguje zodpovedné porcie. To je teraz súčasťou piliera Výživa pre životnú pohodu. Aby spoločnosť posunula svoj zodpovedný marketing ešte ďalej, stala sa jedným zo zakladajúcich partnerov fondu Lion's Share, podporovaného UNDP, ktorý vyzýva partnerov, aby do fondu prispievali 0,5 % svojich mediálnych výdavkov na každú reklamu, ktorá zobrazuje nejaké zviera. Príspevok spoločnosti k udržateľnosti a jej podpora voľne žijúcich zvierat bola tento rok ocenená cenou Grand Prix za kreativitu na medzinárodnom festivale Cannes Lions.