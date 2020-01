Zuzana Vačková si splnila tajný sen: Rodinný dom je životná potreba

Vraj si splnila sen. Herečka Zuzana Vačková (50) už desať rokov žije v dome v Chorvátskom Grobe, ktorý si tvrdohlavo prispôsobila všetkým svojim potrebám.

Z gauča v obývačke sa nehľadí na televízor, ale von oknom, každá izba má svoju kúpeľňu, všade je kopec kvetov a zmestil sa sem aj lacný výťah.

„Vyrastala som u babičky na chalupe, takže k pôde a rodinnému domu som mala vždy veľmi blízko,“ začína herečka Zuzana Vačková rozprávanie o svojom vysnívanom bývaní. „Potom sme s rodičmi bývali v byte, najprv na bratislavských Dolných Honoch a potom v Karlovej Vsi. Vždy som však túžila po priestore, kde bude záhrada, kde budem mať možnosť vybehnúť von. Rodinný dom je pre mňa životná potreba.“

A túto životnú potrebu si naplnila pred desiatimi rokmi v Chorvátskom Grobe pri Bratislave. „Tento dom som vyslovene stavala podľa toho, akú som mala predstavu o bývaní. Dá sa povedať, že som si splnila svoj sen.“ Chcela napríklad, aby všetky izby mali svoje súkromie, takže v každej jednej je zároveň kúpeľňa a túžila aj po tom, aby centrom života jej rodiny boli obývačka, terasa a záhrada. „A to sa mi podarilo! Celý dom som navyše koncipovala tak, aby tu deti a zvieratá mohli slobodne behať a aby som sa nemusela stresovať, že pozor, nešliapte mi na podlahu, lebo bude špinavá. Žiť tak, aby sme si to tu mohli užívať a nielen upratovať,“ prízvukuje herečka, ktorá si od začiatku uvedomovala, že budú problémy s dopravou do Bratislavy.