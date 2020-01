Partička zo západného Slovenska trávila Vianoce netradične: Netušili ste, že tento šport pochádza od nás!

Partia takmer 30 nadšencov z Nového Mesta nad Váhom, Trnavy a Trenčína vypotila zemiakový šalát a vysmážaného kapra naozaj netradične. Tieto ženy a muži sú nielen fit, ale nerobia si ani ťažkú hlavu zo strachu.

Stáva sa to už tradíciou, že partia nadšencov sa hneď po najkrajších sviatkoch v roku zavrela do telocvične v Trnave. Takmer tri hodiny spaľovali nielen nadobudnuté kalórie z „vianočných hodov“, ale učili sa aj účinnú sebeobranu. „Aby to nevyzeralo, že cez sviatky len oddychujeme, ležíme a napchávame sa rezňom alebo kaprom so zemiakovým šalátom, sme partia, ktorá si rada zatrénuje, máme radi trošku pohybu a trošku sebeobrany, celé to spojíme a baví nás to,“ prezradil inštruktor z Krav Maga Academy v Trnave Marek Bobko s tým, že je to už tradícia.

„Robíme to štvrtý rok za sebou, vždy medzi sviatkami, aby to nebolo len o tom prejedaní a leňošení,“ dodal M. Bobko. „Pohyb prospieva nielen telu, ale aj duchu. Nie je nič lepšie ako sa medzi sviatkami rozhýbať a stretnúť sa aj s priateľmi,“ prezradil Ivan z Topoľčian s tým, že je to pridaná hodnota ak sa ešte aj zdokonalí v sebeobrane.

A že výuka sebeobrany nie je len čisto mužská záležitosť potvrdila aj 34 ročná Kristína, ktorá sa sebeobrane venuje tri mesiace. „Baví ma to, sme skvelá partia. Dúfam, že to, čo sa naučím nebudem musieť nikdy v reálnom živote použiť, ale je lepšie vedieť a nemusieť to použiť, ako nevedieť reagovať, keď by som to potrebovala,“ povedala s úsmevom Kristína.

Podľa Petra Moravca z Krav Maga Academy nejde len o čisto mužskú záležitosť a zastúpenie žien je približne 25 percentné. „Sme najväčší a najúspešnejší klub na Slovensku s počtom viac ako 200 študentov vo veku od 5 do 70 rokov,“ povedal P. Moravec s tým, že sú hrdým partnerom Krav Maga Global, ktorá pôsobí v 67 krajinách sveta. Prezradil, že v roku 2020 pripravujú akcie špeciálne pre ženy. „Nasledujúci rok bude pre nás veľmi dôležitý, chceme sa venovať viac ženám. Pripravujeme veľmi zaujímavé akcie zamerané len na ženy,“ uzavrel P. Moravec.

Krav Maga a Slovensko

Krav Maga znamená boj zblízka. „Málokto vie, že naša krajina je veľmi úzko spojená s Krav Magou, nakoľko zakladateľom a otcom systému bol Imrich Lichtenfeld, ktorý vyrastal v Bratislave. Môžeme skromne povedať, že jeden z najúčinnejších systémov sebeobrany na svete pochádza zo Slovenska,“ vysvetlil Peter Moravec z Krav Maga Academy.

Imrich Lichtenfeld

Bol zakladateľom systému sebeobrany. Narodil sa v Budapešti 26.5. 1910 ale vyrastal v Pressburgu. Bol aktívny v mnohých športoch ako box, gymnastika a zápasenie, kde vyhral aj slovenský šampionát. Jeho otec Samuel Lichtenfeld bol jeden z najznámejších detektívov, ktorý pochytal veľa zločincov a kriminálnikov. Od polovice 30-tych rokov sa kvôli prívržencom nacizmu začala meniť spoločenská klíma. Imrich Lichtenfeld sa stal pre jeho výborné schopnosti vodcom židovskej skupiny a bojovali proti prívržencom nacizmu, ktorí strpčovali život Bratislavčanom. Jeho schopnosti a umenie sa stali základom dnes celosvetovo uznávaného boja zblízka Krav Maga.