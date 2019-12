ZSSK zavádza v niektorých vlakoch SUPERGARANCIU. Pri veľkom meškaní dostanete naspäť až 100 % cestovného

Peniaze za palivo a stratený čas v zápche pri jazde autom vám nikto nikdy nevráti. Železničná spoločnosť Slovensko však chce od 1. 1. 2020 nadštandardne garantovať príchod až 34 vlakov.

Od nového roka zavádza Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v IC vlakoch na trati Bratislava – Košice a vo všetkých rýchlikoch, ktoré jazdia medzi Bratislavou, Trenčínom a Žilinou, novinku. Veľké meškania vybraných 34 vlakov budú preplácané bez ohľadu na príčinu*. ZSSK tvrdí, že takáto SUPERGARANCIA nemá obdobu ani u súkromných dopravcov, ani v okolitom zahraničí.

Zdroj: ZSSK

SUPERGARANCIA zaručuje cestujúcim, ktorí na svoju prepravu využijú vybrané vlaky a lístok si kúpia cez internet prostredníctvom Zákazníckeho konta alebo cez aplikáciu Ideme vlakom, pri meškaní 60 – 119 minút vrátenie 50 % a pri meškaní 120 a viac minút až 100 % zo zaplateného jednorazového cestovného.Tomáš Kováč, hovorca ZSSK, pre Nový čas uviedol tri dôvody, prečo železničiari so SUPERGARANCIOU prichádzajú:

„1. Zanalyzovali sme meškania medzi Bratislavou a Žilinou a zistili sme, že spoľahlivosť našich rýchlikov tu predstavuje viac ako 90 %. Podobne sú na tom medzi Bratislavou a Košicami aj naše komerčné vlaky InterCity. SUPERGARANCIOU chceme podporiť osobnú železničnú dopravu na najlepšej a najmodernejšej slovenskej trati.“

„2. Chceme zvýšiť popularitu Zákazníckeho konta ZSSK a odľahčiť tak naše kamenné predajne.“

„3. Radi by sme na konkrétnom prípade dokázali, že reči o nespoľahlivosti vlakov sa nezakladajú vždy na pravde (skutočnosť je taká, že 88 % vlakov ZSSK príde do cieľa včas a ak meškajú, zväčša je dôvodom niečo iné ako dopravca (napríklad nehoda alebo zlá infraštruktúra).“

Otvoriť galériu ZSSK v IC 44/45 smerujúcom z Košíc do Viedne koncom roka predstavila nové služby. Medzi ne patrí aj nové menu v reštauračných vozňoch. Zdroj: ZSSK „V ZSSK denne pracujeme na tom, aby bol vlak skutočnou alternatívou k autám a autobusom. Ako seriózny dopravca chceme naše služby garantovať. Dnes to síce nevieme urobiť tam, kde sú pomalé koľaje a nebezpečné priecestia, no na bezproblémových tratiach sme si istí,“ doplnil hovorcu generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

„Veľmi rád by som sa dožil čias, keď bude SUPERGARANCIA ZSSK úplne normálna na všetkých tratiach a vo všetkých rýchlikoch na Slovensku. Na to je však potrebné, aby bola všade zrekonštruovaná infraštruktúra. Aj preto sme nedávno predstavili Víziu 2030, ktorá ukazuje, ako by sa slovenskými železnicami mohlo prepraviť až 150 miliónov cestujúcich, pričom by sme v porovnaní s dneškom nepotrebovali ani jediný rušeň či vozeň navyše,“ konštatoval tiež Filip Hlubocký.

Národný dopravca už dlhodobo presadzuje vlastný systém zákazníckych kont, prostredníctvom ktorých je možné zakúpiť si lístok cez responzívny e-shop aj mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. SUPERGARANCIA bude dostupná iba pre tých cestujúcich, ktorí na nákup cestovných dokladov využijú práve Zákaznícke konto ZSSK. Okrem toho musí byť ešte dodržaná podmienka internetového nákupu vnútroštátneho jednorazového lístka prislúchajúceho na daný vlak v minimálnej sume 3 €.

*SUPERGARANCIA neplatí pri smrteľných nehodách v koľajisku.

**Zoznam vlakov, na ktoré sa vzťahuje SUPERGARANCIA ZSSK:

· IC 44 (Košice 07:11 – Bratislava-Petržalka 12:23)

· IC 45 (Bratislava-Petržalka 15:26 – Košice 20:42)

· IC 520 (Košice 05:12 – Bratislava hl. st. 10:00)

· IC 521 (Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48)

· IC 522 (Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02)

· IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48)

· IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00)

· IC 525 (Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48)

· RR 700 Beckov (Trenčín 04:37 – Bratislava hl. st. 06:07)

· RR 701 Vápeč (Bratislava hl. st. 05:13 – Žilina 07:40)

· RR 702 Inovec (Žilina 04:20 – Bratislava hl. st. 06:47)

· RR 703 Hričov (Bratislava hl. st. 07:13 – Žilina 09:40)

· RR 704 Polom (Žilina 05:20 – Bratislava hl. st. 07:47)

· RR 705 Vršatec (Bratislava hl. st. 09:13 – Žilina 11:40)

· RR 706 Strážov (Žilina 06:20 – Bratislava hl. st. 08:47)

· RR 707 Nimnica (Bratislava hl. st. 11:13 – Žilina 13:40)

· RR 708 Vápeč (Žilina 08:20 – Bratislava hl. st. 10:47)

· RR 709 Polom (Bratislava hl. st. 13:13 – Žilina 15:40)

· RR 710 Čachtice (Žilina 10:20 – Bratislava hl. st. 12:47)

· RR 711 Inovec (Bratislava hl. st. 15:13 – Žilina 17:40)

· RR 712 Limbach (Žilina 12:20 – Bratislava hl. st. 14:47)

· RR 713 Strážov (Bratislava hl. st. 17:13 – Žilina 19:40)

· RR 714 Dubeň (Žilina 14:20 – Bratislava hl. st. 16:47)

· RR 715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:19 – Trenčín 20:43)

· RR 716 Javorník (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 18:47)

· RR 717 Dubeň (Bratislava hl. st. 20:13 – Žilina 22:40)

· RR 719 Beckov (Bratislava hl. st. 22:13 – Trenčín 23:33)

· RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:19 – Žilina 21:51)

· RR 16702 Inovec (Trenčín 05:25 – Bratislava hl. st. 06:47)

· RR 16706 Strážov (Trenčín 07:25 – Bratislava hl. st. 08:47)

· RR 17715 Javorina (Bratislava 19:19 – Žilina 21:46)

· RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13)

· RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56)

· RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47)