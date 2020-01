Slováci na povinnú vojenčinu nedokážu zabudnúť: Dať si na hlavu vojenskú čiapku, bolo pre chlapcov vyznamenanie

Aj keď prešlo 14 rokov od zrušenia povinnej vojenskej služby, Slováci, ktorí ju zažili majú na to obdobie množstvo spomienok.

František Mach (77), zakladateľ a prvý predseda Združenia Malokarpatská vínna cesta a čestný predseda Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky nastúpil do povinnej vojenskej služby v 60-tych rokoch po absolvovaní Vojenskej katedry Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.

„Po absolvovaní vojenskej katedry sme nastúpili na mesačný vojenský „prijímač“ do posádky v Kroměríži. Po absolvovaní prijímača nás rozdelili do útvarov, nastúpil som do tankového pluku v Uherskom Hradišti ako veliteľ hospodárskej čaty. Pri opušťáku na dovolenku do Modry bolo pre malých chlapcov vyznamenanie dať si na hlavu vojenskú čiapku,“ povedal František Mach, ktorý si rád spomína aj na vojenskú službu u tankistov, odkiaľ má fotografiu s priateľom Otom Burianom pred pamätníkom s porazeným nemeckým a víťazným ruským tankom.

"Velil som vojenskej "elite", kuchárom, šoférom, skladníkom, ošetrovateľom, lapiduchom a starším záložákom, ktorí prichádzali na cvičenie z okolitých vinárskych obcí južnej Moravy, kde sa rodí kvalitné vínko. V Uherskom Hradišti som sa cítil ako doma v Modre hlavnom meste vína," uzavrel Mach.