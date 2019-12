Výbuch plynu v Prešove: Súd má rozhodnúť o sťažnosti obvinených

Krajský súd v Prešove sa v pondelok zaoberá rozhodnutím Okresného súdu (OS) v Prešove, ktorý 9. decembra poslal do väzby troch obvinených z trestného činu všeobecného ohrozenia v súvislosti s výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove. Účastníci totiž proti rozhodnutiu podali sťažnosť.

Obvinených v predmetnej trestnej veci vzal sudca pre prípravné konanie do kolúznej väzby zhodne na základe dôvodnej obavy, že by mohli pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Sudca Okresného súdu v prípade troch obvinených z prečinu všeobecného ohrozenia zhodne zamietol návrh prokurátorky Okresnej prokuratúry Prešov na vzatie obvinených do takzvanej útekovej väzby.

"Senát Krajského súdu v Prešove na neverejnom zasadnutí rozhodne o sťažnosti troch obvinených z prečinu všeobecného ohrozenia v predmetnej trestnej veci proti rozhodnutiu OS Prešov, ktorým boli obvinení vzatí do takzvanej kolúznej väzby a tiež o sťažnosti prokurátora proti výroku tohto rozhodnutia, ktorým bol zamietnutý návrh na vzatie obvinených do takzvanej útekovej väzby," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici č. 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je naďalej nezvestná. Nepodarilo sa ju nájsť ani počas doterajšej sanácie budovy. Bytovku začali búrať v pondelok (16. 12.) a skončili v stredu (18. 12.) popoludní. Krízový štáb napokon rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. S odvozom a uskladnením sutín z bytového domu začala stavebná firma, ktorú si mesto objednalo, v piatok 20. decembra. Okrem zničenej bytovky museli svoje domovy dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov. Tí sa však následne vrátili do svojich bytov.