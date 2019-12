Z herca Pomajba je štvornásobný otec: Nezvyčajné meno novorodeného synčeka!

Doma majú už štvornásobnú radosť! Tohtoročné sviatky budú pre rodinu Pomajbovcov vďaka najmenšiemu prírastku nezabudnuteľné.

Najkrajší vianočný darček! Herec Roman Pomajbo (50) s manželkou Petrou (41) sa dočkali štvrtého prírastku do rodiny 28. decembra. Do štvorice to bol chlapček. A dali mu poriadne netypické meno! K trom dievčatkám Vivien (11), Noemi (9) a Timei (5) totiž pribudol maličký Eliot.

"Volám sa ELIOT a prišiel som za Vami medzi Vianocami a Silvestrom 28.12.2019. Bolo mi tam dobre, ale uznal som, že ma potrebujete. Od roku 2020 to tu roztočíme! Tešte sa!!!!!! ŽIVOT JE KRÁSNY," napísal na Instagrame šťastný a dojatý herec.